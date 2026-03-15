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舊金山考慮強制犬隻絕育 紓解收容所爆滿問題

記者王子涵／舊金山報導
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目前，舊金山僅規定比特犬（Pit Bull）必須進行絕育。若新法案通過，該規定將擴大至所有犬隻。（記者王子涵╱攝影）
目前，舊金山僅規定比特犬（Pit Bull）必須進行絕育。若新法案通過，該規定將擴大至所有犬隻。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市正推動一項新規，要求狗飼主必須為寵物絕育。支持者認為，此舉可減少流浪狗與被棄養狗的數量，紓解城市動物收容所過度擁擠的問題，並降低安樂死比率。

根據提案，市府將允許動物收容所在「未取得」飼主同意情況下，為被送入收容所的迷失或被棄養狗進行絕育手術。部分未遵守規定的飼主也可能面臨罰款。不過某些犬種，例如參加比賽的狗或因醫療因素不適合接受絕育手術的狗，可申請豁免。

近年來，舊金山因流浪狗與被棄養狗數量增加，市府動物收容系統壓力持續上升。動物收容與管制部門表示，收容所嚴重擁擠，領養數量未能跟上狗增加速度，導致安樂死數量上升至十多年來的最高水平。

市府官員表示，若規定一歲以上犬隻必須絕育，可減少每年出生的意外幼犬數量，從而降低收容所的整體收容壓力。然而，一些動物福利倡議者對此表示懷疑，認為此舉未必能解決問題的根本原因。

數據顯示，去年舊金山市收容犬最終存活離開收容所的比率降至86%，為至少2013年以來最低。上一財政年度，市府共為396隻狗實施安樂死，比前一年增加100多隻，也是過去十年最高。

市府行政官辦公室發言人海沃德（Sophie Hayward）表示，近年幼犬在收容犬隻中的比率持續上升。2020年共243隻幼犬進入收容所，占總收容量10%；到去年已增加至470隻，占比15%。

她表示，這項立法的目的是「防止意外繁殖，減少收容數量，讓更多動物能被領養，而不是面對更高的安樂死比率」。

不過，舊金山防止虐待動物協會（San Francisco SPCA）負責人斯卡利特（Dr. Jennifer Scarlett）認為，將目前情況與疫情初期相比可能存在誤導。2020年與2021年因疫情影響，動物收容數量曾出現異常下降。

她指出，收容所壓力增加的主要原因並非是否絕育，而是經濟與社會因素。她認為市府應幫助經濟困難的飼主，例如提供低成本獸醫服務或其他支援，而不是單純以處罰方式處理。

目前，加州法律已規定所有被領養的收容犬隻必須完成絕育。新的提案則將範圍擴大至所有暫時進入收容所的犬隻，包括迷路後被尋回或因短期原因無法照顧而暫時送入收容所的犬隻。

此外，市府未來只會向已完成絕育的犬隻發放執照。不過，獸醫不會被要求向政府通報未絕育犬隻。

部分飼主其實並不反對為寵物絕育，但費用仍是一大障礙。近年動物醫療費用上漲，舊金山部分私人診所，狗絕育手術費用可能逾1200美元。

市議會公共安全委員會預計未來數周內就該提案舉行聽證會。

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