舊金山市長專欄／8所名校進駐舊金山 今夏啟動

上周六舊金山市長羅偉參加了馬年農曆新年大巡遊，與大家一起體驗了舊金山最隆重的新年慶祝，這是非常難得的體驗。(舊金山市長辦公室提供)

各位「世界日報」讀者們，大家周末愉快。

不知不覺間，我們已經來到了3月中。舊金山 是全球創新、科技與投資中心。但是這個中心的地位需要不斷地投資與人才的引進，我很高興宣布，舊金山又再次迎來全國頂尖研究型大學。這次是一次高校的「團建」活動，八間來自中西部的名校聯盟在舊金山打造新的集研究、創業、展示及交流於一體的創意中心。

這八間高校包括：卡內基大學、西北大學、俄亥俄州立大學、普渡大學、芝加哥大學、伊利諾大學厄巴納—香檳分校、威斯康辛—麥迪遜大學和聖路易斯華盛頓大學。共同在舊金山南公園區開放一個3500呎的空間，以舉辦會議、活動等聚集投資者、校友以及高校初創公司的平台。 預計在本年夏天啟動，為期兩年。

這是繼我們去年宣布范德堡大學擴大至舊金山以來，又再次加強了舊金山提供生活、工作、遊玩與學習等多種生活方式的發展模式。

除了在過年期間在各區參加新年慶祝活動，希望與更多的居民見面拜年外，舊金山市長羅偉也拜訪不少商業街。(舊金山市長辦公室提供)

路邊充電樁 4年新增百個

舊金山不僅僅在此處於領先地位。就在本周，我和市議會議長孟達文共同宣布了一項新的提案，將允許舊金山內安裝路邊充電樁。這項立法不僅是在去年路邊充電樁的試驗計畫基礎上進一步擴大，也會增加許可證的標準和流程，讓大家能在路邊合法安裝充電樁。預計在2030年前會新增100個路邊充電樁。方便擁有純電車的租客或公寓住戶選擇更環保的交通工具。

預計在夏天開始，以交通局為主導的各部門就會接受符合資格的建造商申請，但批准過程一定會以需求及社區反饋為參考。

商業街回饋 治安明顯改善

最後分享一下我最近的行程。除了在過年期間在各區參加新年慶祝活動，希望與更多的居民見面拜年外，我也有拜訪不少商業街，問問大家對過去一年多的營商及對公共安全的反饋。無論是在Irving街，San Bruno街還是在其他商業街，雖然有商家反映大環境不好，成本上漲等問題，但是大家都普遍反映了治安問題有很明顯的改善。當然我們依然有很多需要改善的空間，但感謝大家的信任與耐心的支持。

在上周六，我參加了馬年農曆新年大巡遊，與大家一起體驗了舊金山最隆重的新年慶祝，這是非常難得的體驗。期待與大家明年再見。

除了在過年期間在各區參加新年慶祝活動，希望與更多的居民見面拜年外，舊金山市長羅偉也拜訪不少商業街。(舊金山市長辦公室提供)

除了在過年期間在各區參加新年慶祝活動，希望與更多的居民見面拜年外，舊金山市長羅偉也拜訪不少商業街。(舊金山市長辦公室提供)