舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山 公立學校教師工會罷工 10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。罷工因為學區與教師工會雙方在教師薪資與醫療保險等關鍵合約上仍未談攏，短期內是否復課，仍充滿變數。

這次罷工由舊金山聯合教師工會（United Educators of San Francisco）發起，是舊金山近半世紀來規模最大的一次教師罷工。教師工會主張，面對高物價與高房租，教師薪資與醫療保障已難以支撐基本生活。學區方面則表示，受預算與州政府監管限制，調整空間有限。雙方雖持續談判，但核心分歧仍未化解。

對許多華裔家庭來說，這場罷工帶來的是每天孩子要由誰來照顧的切實挑戰。

住在舊金山華埠 並在華埠金店上班的新移民 Linda Chen表示，她們一家是兩年前從廣東惠州移民到舊金山，養有一個女兒二年級在讀。學校停課後，她只好臨時向公司請假在家陪孩子

Linda的工資主要靠當天的銷售提成，這一請假收入就受到巨大影響，她說，「我們很支持老師爭取合理待遇，但孩子一停課，家長的生活馬上全亂了，工作、接送、吃飯，全都要重新安排。」

在華埠經營小生意的Eric Lee也有相同感受。他表示，孩子平時在學校有固定作息，突然停課，不只學習進度受影響，情緒也變得不穩定。「教育對華人家庭來說真的很重要，我不反對老師爭權益，但也希望雙方快點談好，讓孩子回到教室，這才是最重要的。」

目前市府與學區正協調社區中心、圖書館等單位，提供臨時托育與餐食資源，協助家長度過過渡期。不過不少家長仍擔心，若罷工時間拉長，對孩子學習與家庭經濟都將造成更大壓力。