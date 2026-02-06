BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

灣區 捷運系統（BART）可能面臨近年來最嚴峻的縮編危機。根據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）披露，若選民今年11月未通過為捷運系統提供財務紓困的相關方案，灣區捷運系統已擬定一套被內部形容為「末日情境」的應變計畫，初期恐將關閉10至15個車站，大幅削減服務。

報導指出，在這項「第一階段」方案中，最先可能被關閉的10個車站已經出爐，其中有一半位於搭乘率相對較高的黃線，包括Pittsburg Center、North Concord、Orinda、South San Francisco以及San Bruno。藍線方面，從Dublin╱Pleasanton通往Daly City市的路段，Castro Valley與West Dublin／Pleasanton兩站可能遭到裁撤；橘線則可能失去South Hayward與Warm Springs兩站。此外，連接Coliseum站與屋崙 國際機場的機場捷運線，也在關閉名單之列。

BART內部評估顯示，這套方案一旦啟動，最快可能在明年1月實施，整體服務時數將縮減高達63%。更令通勤族憂心的是，系統甚至可能每天晚上9時全面停駛。這對輪班制上班族、夜間課程學生，或夜間外出卻不想酒後駕車的民眾而言，將帶來極大衝擊。

在日間時段，列車班距也將拉長至每30分鐘一班，明顯低於目前多數路線20分鐘甚至更密集的發車頻率。交通專家指出，若服務品質大幅下降，恐形成惡性循環，進一步打擊乘客信心與搭乘人數。

目前BART尚未正式宣布是否啟動相關方案，但已坦言，系統的未來高度取決於選民是否願意出手相救。對許多依賴捷運通勤的灣區居民而言，這不僅是財政問題，更牽動日常生活與整個區域交通網絡的穩定性。