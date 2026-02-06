我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

灣區捷運系統（BART）可能面臨近年來最嚴峻的縮編危機。根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）披露，若選民今年11月未通過為捷運系統提供財務紓困的相關方案，灣區捷運系統已擬定一套被內部形容為「末日情境」的應變計畫，初期恐將關閉10至15個車站，大幅削減服務。

報導指出，在這項「第一階段」方案中，最先可能被關閉的10個車站已經出爐，其中有一半位於搭乘率相對較高的黃線，包括Pittsburg Center、North Concord、Orinda、South San Francisco以及San Bruno。藍線方面，從Dublin╱Pleasanton通往Daly City市的路段，Castro Valley與West Dublin／Pleasanton兩站可能遭到裁撤；橘線則可能失去South Hayward與Warm Springs兩站。此外，連接Coliseum站與屋崙國際機場的機場捷運線，也在關閉名單之列。

BART內部評估顯示，這套方案一旦啟動，最快可能在明年1月實施，整體服務時數將縮減高達63%。更令通勤族憂心的是，系統甚至可能每天晚上9時全面停駛。這對輪班制上班族、夜間課程學生，或夜間外出卻不想酒後駕車的民眾而言，將帶來極大衝擊。

在日間時段，列車班距也將拉長至每30分鐘一班，明顯低於目前多數路線20分鐘甚至更密集的發車頻率。交通專家指出，若服務品質大幅下降，恐形成惡性循環，進一步打擊乘客信心與搭乘人數。

目前BART尚未正式宣布是否啟動相關方案，但已坦言，系統的未來高度取決於選民是否願意出手相救。對許多依賴捷運通勤的灣區居民而言，這不僅是財政問題，更牽動日常生活與整個區域交通網絡的穩定性。

灣區 舊金山 屋崙

上一則

BART在過去2年來共延誤3.5萬次 等同於停駛了243天

延伸閱讀

金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說

金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說
「灣區華人藝文會」成立 盼提升會員文藝、科學素養

「灣區華人藝文會」成立 盼提升會員文藝、科學素養
H Mart 歡慶 2026 農曆新年　驚喜送紅包！

H Mart 歡慶 2026 農曆新年　驚喜送紅包！
21件「舊金山之心」雕塑 展後將拍賣捐作公益

21件「舊金山之心」雕塑 展後將拍賣捐作公益
舊金山1私立高中出現3例結核病 師生強制檢測

舊金山1私立高中出現3例結核病 師生強制檢測

熱門新聞

動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留