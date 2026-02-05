我的頻道

金山大眾運輸服務若削減 「交通壅塞、晚上9點後公車停駛」

編譯組／綜合報導
舊金山若削減公共交通服務將面臨怎樣的局面：交通擁堵不堪，晚上9點後公交車停運。（本報檔案照）
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市交通局（SFMTA）於周二向董事會匯報，如果選民在11月否決兩項稅收提案，舊金山的公共交通將會面臨怎樣的局面。董事會召開全天會議，討論SFMTA的下一年度預算。雖然董事會每年都會進行預算編制工作，但今年的預算編制工作顯得尤為緊迫。

若提案被否決，纜車將停運、多達20條公交線路將被削減、常規服務將於每天晚上9時結束，將減少輪班工作者或夜間出行者的出行選擇。

由於新冠疫情緊急資金耗盡，舊金山交通局面臨3.07億美元的財政赤字，預計到2030財年，這一數字可能飆升至 4.3億美元。為了填補這一缺口，除非公眾批准紓困方案，否則該機構將不得不削減約四分之一的公共交通服務。

今年秋季，兩項融資提案將提交選民投票。第一項是「Connect Bay Area」區域銷售稅，該稅每年可籌集10億美元，用於資助包括BART、Caltrain和Muni在內的多家公共交通機構。第二項是城市地稅，該稅每年可籌集1.5億美元，用於平衡Muni的預算，另有1000萬美元用於設施改善。這兩項提案的民調支持率似乎都很高，但能否通過尚無定論。

如果其中一項投票提案失敗，舊金山交通局將裁減多達900個職位，涵蓋所有部門，從交通信號燈維護人員到自行車道設計工程師，再到在晚上和周末幫助人們取回車輛的拖車場工作人員。如果兩項提案均被否決，將有超過兩倍的約2100個職位面臨風險。

裁員必然會削弱服務。Muni可能會優先削減服務冗餘的線路，例如6-Hayes/Parnassus 線和27-Bryant線公車；服務於山丘社區的線路也可能面臨停運；外列治文區（Outer Richmond）和海洋海灘（Ocean Beach）地區的通勤者可能會失去18-46th Avenue 線路。67路公交車將停止在伯Bernal Heights運營，而35-Eureka線將不再連Glen Park和卡斯楚（Castro）區。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）無法想像在舊金山似處復甦之際，公共交通系統竟會突然崩潰。他表示，擬議的地方和區域稅收措施若不能失效，他將繼續不懈努力，確保舊金山的公共交通系統得以保護。

舊金山 投票 疫情

