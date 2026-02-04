聖拉蒙1天75次地震 三谷居民備3個應急包

三谷地區近幾個月來地震頻繁，聖拉蒙一天發生 75 次地震。（本報檔案照）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）初步數據，周一（2日）聖拉蒙發生75次地震 ，震級從1.3級到4.2級不等。最大一次地震發生在早上7時剛過，震中位於東南部，有報導稱屋崙 、列治文、聖利安住和海沃等地均有震感。隨著科學家對地震活動的確認，相關數據可能會有所變化。

這些地震的震中都在聖拉蒙市Alcosta Boulevard附近。

近幾個月來，三谷（Tri-Valley）地區地震頻發。11月和12月，聖拉蒙周邊地區記錄到87次2級以上地震。這一兩個月的統計數字是該地區有記錄以來的最高值之一。

自2006年以來一直住在聖拉蒙的懷爾德（Sue Wild）說，她已經習慣了該地區地震的頻發，不過當她被地震震醒時還是會感到不安。懷爾德和她的丈夫把家裡的大部分書架都固定在牆上，以防它們倒下。

周一，這對夫婦查看了他們在聖拉蒙的家，確保沒有東西掉落或損壞。但其他居民就沒這麼幸運了。

多納托（Tam Donato）和她六歲的女兒躺在床上時，第一次地震發生了。多納托說，地震不算特別強烈，但聲音很大。女兒問他們是否可以站在走廊以防萬一。就在她安撫女兒的時候，又一陣地震襲來，放在床頭櫃上她祖母的白色大理石骨灰盒飛出了幾呎遠，所幸沒有摔壞。

聖拉蒙谷地曾多次發生地震群，即小地震反覆襲擊同一地區。科學家推測，這是由流體在與Calaveras斷層相關的次級斷層中流動所導致的。但就連專家也不知道震動何時才會停止。

這些地震使社區人心惶惶。45歲的林陶（Lynn Tao，音譯）是一名項目營銷經理，2024年搬到聖拉蒙。她說，11 月那場地震群過後，她的牧羊犬雜交犬Matlock嚇得不輕，開始跟她和丈夫一起睡在床上。她說地震震感強烈。

三谷地區的一些居民顯然已做好了應對地震的準備。37歲的拉維（Nithya Ravi）是聖拉蒙的一名金融顧問，她說自己已經準備了三個包：一個包裡裝著全家的移民文件，一個包裡裝著衣物、水和其他必需品，第三個包裡裝著藥品。

拉維說，周一地震發生時，她正在衛生間，覺得是時候拿起包趕緊跑了，因為這場4.2級的地震震感太強烈了。拉維把五歲的女兒從馬桶上抱下來，跑到桌子底下躲了起來。她說自己馬上就開始規畫應急包放在哪裡，以及如何安置他們的三隻貓。