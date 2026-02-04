我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

「淫魔」艾普斯坦矽谷晚宴 辦在南灣米其林二星餐廳

編譯廖宜怡╱綜合報導
根據美國司法部公布的文件，曾獲米其林二星榮譽的南灣Baumé餐廳為艾普斯坦和多位矽谷科技界重量級人士舉辦過晚宴。（取自谷歌地圖）
根據美國司法部公布的文件，曾獲米其林二星榮譽的南灣Baumé餐廳為艾普斯坦和多位矽谷科技界重量級人士舉辦過晚宴。（取自谷歌地圖）

在美國司法部最新公布關於「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一份長達300萬頁的文件中，赫然見到矽谷多家餐廳和多位科技界重量級人士的名字，揭露了艾普斯坦與矽谷之間的關係。

舊金山紀事報報導，2015年8月2日，位於南灣巴洛阿圖的米其林二星法式餐廳Baumé包場舉辦了一場私人晚宴，出席者包括艾普斯坦、馬斯克（Elon Musk）、查克柏格（Mark Zuckerberg）夫婦、席爾（Peter Thiel）、LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）和其他知名人士。

幾日後，艾普斯坦助理發電郵給查克柏格長期幕僚長貝斯梅恩（Andrea Besmehn），附上了艾普斯坦的聯絡方式，並說：「艾普斯坦上周日晚間出席了霍夫曼和席爾在Baumé餐廳舉辦的晚宴。晚宴上，馬克（查克柏格）要求傑佛瑞（艾普斯坦）將聯絡方式發給他，請代轉。」

在這個消息傳出後，Meta發言人表示，沒有證據證實查克柏格曾提出過這一要求。發言人稱，查克柏格「曾在一次表揚科學家的晚宴上與艾普斯坦見過一面，但該晚宴並非由艾普斯坦舉辦，晚宴之後馬克也沒有再和艾普斯坦聯絡過。」查克柏格妻子普莉西拉‧陳（Priscilla Chan）的代表也引用了同一聲明。

這場晚宴的舉辦地點Baumé因失去米其林星級榮譽，已於2023年關閉歇業。Baumé老闆兼主廚荷莫（Bruno Chemel）表示，不記得艾普斯坦曾到其餐廳用餐，但霍夫曼、馬斯克和查克柏格是他們的常客。

根據雜誌浮華世界（Vanity Fair）的報導，艾普斯坦曾出席霍夫曼在巴洛阿圖舉辦的一場晚宴，馬斯克也是座上客，但浮華世界未透露餐廳名稱。

根據司法部公布的電子郵件，艾普斯坦2015年在灣區期間，曾下榻於蒙洛公園市（Menlo Park）的Rosewood Sand Hill飯店。隔年4月，艾普斯坦回到灣區與席爾共進午餐，並前往席爾的投資公司參觀。接下來，艾普斯坦前往舊金山與前微軟Windows前負責人西諾夫斯基（Steven Sinofsky）會面，晚上再與霍夫曼在一家日式料理店共進晚餐。

