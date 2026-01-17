我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

凱瑟醫療涉洩個資4600萬和解 公布申領資格及流程

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱瑟醫療集團已針對一起涉及洩露病患隱私的集體訴訟達成初步和解，協議金額4600萬美元。(路透)
凱瑟醫療集團已針對一起涉及洩露病患隱私的集體訴訟達成初步和解，協議金額4600萬美元。(路透)

福斯新聞（Fox）報導，醫療保健巨頭凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）已針對一起涉洩露病患隱私的集體訴訟達成初步和解，協議金額達4600萬美元。這項和解案可能為約1300萬現任及前會員提供補償，這些會員的個人及醫療資訊疑遭外部追蹤碼洩露給第三方科技公司。

根據訴訟資料（該案於2024年12月併案審理），原告指凱瑟醫療集團在其官網及行動應用程式中，嵌入第三方追蹤代碼。

據稱，這些代碼會將敏感數據–包括姓名、IP地址、搜尋紀錄、病史以及內部通訊內容–分享給Google、Meta、Microsoft及X等公司。

此和解案涵蓋2017年11月至2024年5月期間，曾使用凱瑟數位工具驗證頁面的會員，分布地區包括：加州、科羅拉多州、喬治亞州、夏威夷州、馬里蘭州、俄勒岡州、維吉尼亞州、華盛頓州及華盛頓特區。

凱瑟醫療集團否認所有關於濫用病患數據的說法。根據和解案官網說明，該集團同意支付4600萬美元，是為「終止進一步訴訟帶來的負擔、開支與不確定性」。

凱瑟已針對合資格成員發布申領說明：

•自動納入：符合條件的成員，將自動列入集體訴訟成員名單。

•必須主動申請：若欲領取和解補償金，必須在2026年3月12日前提交有效的申領表（Claim Form）。

具體分配金額，將採「按比例分配制」（pro rata）。最終撥發金額取決提交有效申請的總人數，以及扣除法院批准的律師費、訴訟費和行政開支後剩餘的和解金。

若是凱瑟醫療集團的現任或前任會員，請參考以下步驟以確保權益：

1.檢查電子信箱：搜尋由和解案管理員寄發的郵件，信中會包含一組專屬的「成員識別碼」（Settlement Class Member ID）。需要此代碼驗證身分。

2.提交申請：登訪凱瑟隱私和解案官網（https://kaiserprivacysettlement.com/），並在2026年3月12日截止日期前完成線上表格。

3.選擇收款方式：在申請過程中，可以選擇接收款項的方式，包括銀行直接轉帳、Venmo或紙本支票。

4.更新隱私設定：為防止未來數據再次外洩，建議登入凱瑟帳戶，檢查「Cookie偏好設定」或「隱私設定」，關閉第三方追蹤像素（tracking pixels）。

夏威夷州 維吉尼亞州 加州

上一則

北加校聯會2/7年會 馮寄台將開講

下一則

知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山

延伸閱讀

凱瑟醫療涉洩個資 一文看4600萬和解金申領資格+流程

凱瑟醫療涉洩個資 一文看4600萬和解金申領資格+流程
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持

紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
凱瑟旗下機構保險詐欺訴訟 5.56億和解

凱瑟旗下機構保險詐欺訴訟 5.56億和解
紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足

紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足
高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議