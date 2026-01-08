跟你想像的不一樣…Muni公車速度雖慢 但使用率傲視同行

圖為Muni的混合動力公車。 (舊金山交通局官網)

舊金山 Muni的巴士公車速度雖慢，但它的使用效率可能比你想像中的好。

舊金山紀事報報導，金山市民如果覺得Muni的公車總是擁擠不堪，或者巴士在街道上緩緩爬行，那麼市交通局最新發布的一份幻燈片演示文稿可以印證他們的看法。

其中的兩點關鍵訊息：每輛公車平均每小時運送46名乘客，遠高於全國其他業者。然而，它們在壅塞路段的行駛速度卻不到每小時8哩，比許多人跑步的速度還慢。

這份於6日下午提交給交通局董事會的演示文稿，衡量了Muni在2023至2024財年與11家類似公車機構的營運效率對比。分析人員廣泛考察了洛杉磯、費城 和邁阿密-戴德縣的龐大公車系統，以及灣區 一些運作困難的公車機構。

交通局 (SFMTA) 的人員試圖講述一個關於效率的故事，特別是Muni在 11 月向選民提交稅收案之前所做的所有削減和改進措施。但他們呈現的景象卻很複雜。Muni 顯然是每天從西區居民區通勤到市中心辦公室的人們必不可少的交通工具。

幻燈片顯示，金山居民搭乘公車的頻率遠高於丹佛、邁阿密甚至矽谷的居民。就客流量而言，Muni的表現優於其他11個機構，人們對舊金山混合動力公車隊的依賴程度非常高。

但交通擁堵也嚴重限制 Muni 的運營，乘客在相隔幾個街區的公車站等待的時間也令人苦不堪言。過去十年，市政工作人員一直在道路上劃設紅色公車專用道，並建造方便乘客上下車的凸起路沿。但總體來說，公車的運行速度並沒有提高。

但Muni的營運單價成本極高，每輛公車行駛每小時的營運成本約為301.60美元。灣區高昂的工資、燃油成本和維修費用加起來都是不小的開銷。只有丹佛的RTD（每小時346.72美元）和舊金山半島地區的SamTrans（每小時370.12美元）的營運成本更高。