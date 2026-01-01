舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議

舊金山的無人自駕計程車Waymo示意圖；並非新聞中車輛。(路透)

舊金山 紀事報報導，舊金山米慎區( Mission District)東北部的街邊，停滿了各式車輛，從掀背車、休旅車到電動車皆有。近來，居民注意到一種新出現的車輛，Waymo 無人車。

米慎區的居民格羅查馬(Kyle Grochmal）表示，日前下午行經York街時，看見一輛白色Waymo無人車停在限時一小時的路邊車位內，車頂感測器仍在運作。該車至少停留了約20分鐘後駛離，不到一小時，另一輛Waymo車輛又停進同一個車位。

格羅查馬說，這類情況大約半年前開始出現。有時走在人煙稀少的人行道上，會先聽到電動馬達聲或感測器轉動的聲音，抬頭才發現無人車只是停在路邊，並未載客。

Waymo發言人未接受訪問，但公司表示，相關車輛是在兩趟行程之間短暫停靠，停留時間未超過一小時，符合該路段的停車規定。公司也指出，持有住戶停車證的車輛可在此類車位停放更長時間。

不過，無人車使用公共街邊停車位，仍引起部分居民疑慮。格羅查馬質疑，舊金山是否已準備好讓無人車在城市基礎設施中扮演更大角色。他也擔心，若未來更多私家車具備自動駕駛功能，是否可能出現人類被送達市區後，車輛長時間在街道上尋找免費停車位的情況。

在街道狹窄、停車資源本就緊張的使命區東北部，這類情況尤其受到關注。近年來，人工智慧與科技公司進駐，帶來更多通勤人口與車流，加上無人計程車在街區巡迴等待乘客，使部分車輛停靠於限時車位的情況更加頻繁。

柏克萊加大 教授查特曼(Daniel Chatman）指出，從成本與效率角度來看，Waymo的作法並不難理解。他表示，讓車輛靜止停靠在路邊，通常比讓空車持續行駛更有效率。

交通研究中，無載客狀態下的行駛距離被稱為「殭屍里程」，查特曼說，這類行駛不僅消耗能源，也可能增加交通風險。

查特曼指出，在潛在乘客較多的地段，一小時限停車位對Waymo具有吸引力，因為時間限制往往讓一般駕駛避免長時間停放。他也提到，Uber與Lyft等共乘司機過去在等候叫車時，也常短暫停靠在類似地點。

米慎區居民、前Mission Creek商業協會成員法爾(Kieran Farr）則表示，在需求較低的時段，例如年底假期午後，無人車短暫停靠並非問題。他指出，商業駕駛「停下來等客」本來就是常見策略，無人車停在路邊的畫面，某種程度上延續了過去計程車司機邊等客邊閱讀報紙的情景。

格羅查馬認為，停車計費制度或許能避免人類駕駛與無人車爭奪免費車位，減少潛在混亂。他指出，目前路邊停放的Waymo車輛仍屬少見，足以吸引路人駐足拍照，但隨著技術發展與市場擴張，更多自動駕駛車輛勢將出現在街頭，舊金山終將面對一個長久存在的問題，汽車究竟該停在哪裡。