我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山的無人自駕計程車Waymo示意圖；並非新聞中車輛。(路透)
舊金山的無人自駕計程車Waymo示意圖；並非新聞中車輛。(路透)

舊金山紀事報報導，舊金山米慎區( Mission District)東北部的街邊，停滿了各式車輛，從掀背車、休旅車到電動車皆有。近來，居民注意到一種新出現的車輛，Waymo無人車。

米慎區的居民格羅查馬(Kyle Grochmal）表示，日前下午行經York街時，看見一輛白色Waymo無人車停在限時一小時的路邊車位內，車頂感測器仍在運作。該車至少停留了約20分鐘後駛離，不到一小時，另一輛Waymo車輛又停進同一個車位。

格羅查馬說，這類情況大約半年前開始出現。有時走在人煙稀少的人行道上，會先聽到電動馬達聲或感測器轉動的聲音，抬頭才發現無人車只是停在路邊，並未載客。

Waymo發言人未接受訪問，但公司表示，相關車輛是在兩趟行程之間短暫停靠，停留時間未超過一小時，符合該路段的停車規定。公司也指出，持有住戶停車證的車輛可在此類車位停放更長時間。

不過，無人車使用公共街邊停車位，仍引起部分居民疑慮。格羅查馬質疑，舊金山是否已準備好讓無人車在城市基礎設施中扮演更大角色。他也擔心，若未來更多私家車具備自動駕駛功能，是否可能出現人類被送達市區後，車輛長時間在街道上尋找免費停車位的情況。

在街道狹窄、停車資源本就緊張的使命區東北部，這類情況尤其受到關注。近年來，人工智慧與科技公司進駐，帶來更多通勤人口與車流，加上無人計程車在街區巡迴等待乘客，使部分車輛停靠於限時車位的情況更加頻繁。

柏克萊加大教授查特曼(Daniel Chatman）指出，從成本與效率角度來看，Waymo的作法並不難理解。他表示，讓車輛靜止停靠在路邊，通常比讓空車持續行駛更有效率。

交通研究中，無載客狀態下的行駛距離被稱為「殭屍里程」，查特曼說，這類行駛不僅消耗能源，也可能增加交通風險。

查特曼指出，在潛在乘客較多的地段，一小時限停車位對Waymo具有吸引力，因為時間限制往往讓一般駕駛避免長時間停放。他也提到，Uber與Lyft等共乘司機過去在等候叫車時，也常短暫停靠在類似地點。

米慎區居民、前Mission Creek商業協會成員法爾(Kieran Farr）則表示，在需求較低的時段，例如年底假期午後，無人車短暫停靠並非問題。他指出，商業駕駛「停下來等客」本來就是常見策略，無人車停在路邊的畫面，某種程度上延續了過去計程車司機邊等客邊閱讀報紙的情景。

格羅查馬認為，停車計費制度或許能避免人類駕駛與無人車爭奪免費車位，減少潛在混亂。他指出，目前路邊停放的Waymo車輛仍屬少見，足以吸引路人駐足拍照，但隨著技術發展與市場擴張，更多自動駕駛車輛勢將出現在街頭，舊金山終將面對一個長久存在的問題，汽車究竟該停在哪裡。

Waymo 舊金山 柏克萊加大

上一則

聖荷西商圈改革 兩年內數量有望翻倍

下一則

7成人信賴社媒健康資訊 但你確定那是「真專家」嗎？

延伸閱讀

Waymo自駕計程車獲准在北灣測試 居民心情複雜

Waymo自駕計程車獲准在北灣測試 居民心情複雜
舊金山大停電後 Waymo更新自駕車軟體

舊金山大停電後 Waymo更新自駕車軟體
Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體

Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體
舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西

舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西
為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現

為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現

熱門新聞

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？