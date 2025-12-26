龍捲風風險 灣區短期尚未擺脫 聖塔克魯茲縣警報解除

國家氣象局25日下午解除對聖塔克魯茲縣發布的龍捲風警報，但同時表示，灣區短時間內仍存在龍捲風風險。（取自國家海洋暨大氣總署網站）

國家氣象局表示，先前對聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）發布的龍捲風 警報已於25日下午12時50分解除。但氣象局也表示，灣區 要到周末才可能擺脫惡劣天候的影響，因此，龍捲風風險短時間內仍存在。

舊金山 紀事報報導，加州沿海地區這兩日出現罕見的大氣條件組合，為龍捲風和水龍捲的發生創造了條件。當雷達偵測到風中出現旋轉現象，或有人目擊龍捲風時，國家氣象局就會發布龍捲風警報。發布龍捲風警報並不一定代表龍捲風已經形成，只有當龍捲風或水龍捲與地面或水面接觸時，警報才算正式形成。

25日清晨，氣象局對舊金山和聖馬刁西北部發布了山洪暴發警報，但警報已於上午6時解除。氣象局預測，灣區26日將出現兩輪陣雨，並將伴隨著較高機率的強烈對流天氣。

國家氣象局氣象學家佛林（Dylan Flynn）說：「民眾應為手機充好電，萬一出現強烈暴風雨或可能的龍捲風時，才能及時收到我們的通知。也請確保將手機放在身邊。」

如果遇到龍捲風，官員建議民眾：

● 如果有地下室，請進入地下室；

● 如果沒有地下室，最安全的地方是遠離窗戶的最低層房間；

● 遠離窗戶，避免被飛濺的玻璃碎片擊中；

● 如果身在戶外或車內，請前往最近的堅固掩體躲避，並保護自己不要被飛濺的玻璃碎片擊中；

● 如果可能，請選擇待在建築物底層沒有窗戶的小房間或走廊。