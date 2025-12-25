停電損失若超過2500元 舊金山商家可另提理賠

舊金山大規模停電最高峰影響全城各區域。（PG&E）

太平洋瓦電（PG&E）表示，將為在大規模停電期間蒙受財務損失的商家提供補償。太平洋瓦電公四執行長辛格（Sumeet Singh）周三接受舊金山 商業時報（San Francisco Business Times）訪問時指出，若商家實際損失超過先前提供的2500元電費 抵扣額度，仍可另行提出理賠申請。

太平洋瓦電先前因這起停電影響，在帳單中向商家提供每戶2500元的電費抵扣。該次停電於上周六達到高峰時，影響約13萬名用戶，發生時間正值一年中最繁忙的假日周末之一。

辛格表示，若商家損失金額超過2500元，太平洋瓦電將受理額外補償申請。「我們推出電費抵扣並不尋常，但我們認為提供即時協助非常重要，」辛格說，「對於有進一步損害的商家，我們將與他們密切合作，加快處理流程，避免陷入冗長反覆的程序。」

這起大規模停電部分原因為米慎區一處太平洋瓦電變電站起火，迫使多家餐廳、烘焙坊、酒吧與商店暫停營業，並導致多項假日活動取消。雖然多數用戶在周末期間已恢復供電，但部分住家與商家直到周二仍未復電，其中不少位於列治文區。