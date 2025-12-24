我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西

編譯林思牧╱綜合報導
上周末舊金山大停電，多輛Waymo自駕計程車停在路口。(受訪者提供)
上周末舊金山大停電，多輛Waymo自駕計程車停在路口。(受訪者提供)

舊金山剛發生的大停電，曝露了Waymo自駕計程車的一個重大缺陷。痛定思痛，Waymo還有可能會發生哪些意外狀況？

聖荷西信使報(Mercury News)報導，上周末舊金山大停電後，專家表示Waymo無人駕駛計程車未能通過一項重要的壓力測試。Waymo車輛停在路上和十字路口，造成城市交通癱瘓的畫面，立即引發了人們對無人駕駛出租車在災難中表現的擔憂，以及類似的故障是否會阻礙應急人員或居民逃離危險。

這些擔憂也延伸到了南邊的聖荷西，Waymo最近在半島地區擴展了服務範圍，包括高速公路和前往聖荷西國際機場的路線。「Waymo應該預料到這種情況——沒有任何藉口，」卡內基美隆大學研究無人駕駛出租車技術的榮譽退休教授庫普曼（Philip Koopman）表示。「我們剛剛經歷了相當於地震的預演，而Waymo未能通過測試。謝天謝地，這次不是真地震。」

自2023年Waymo無人駕駛計程車在舊金山首次亮相以來，其推廣活動就屢屢出現問題，包括車輛在交通中停止不動，阻礙消防車和警車前往緊急現場。其他事件包括未按規定停車禮讓校車——這引發了聯邦調查——以及舊金山一家便利商店裡一隻深受喜愛的貓咪死亡。

如今，這些車輛在停電期間如何運作也成了人們關注的焦點。「這令人非常擔憂，」加州州參議員柯提斯（Dave Cortese）說。他代表聖塔克拉拉縣的大部分地區，並對當地官員無力監管無人駕駛計程車感到不滿。這些車輛由加州車輛管理局和加州公共事業委員會監管。

「他們給我們，也給車輛管理局留下了這樣的印象：這些車輛已經可以上路，比人類駕駛員更智能，」柯提斯說。「但現在看來並非如此。他們實際上只是在進行道路試驗。」

庫普曼表示，在地震期間，Waymo在增加遠端人員配備的同時，還要應對用於遠端控制車輛的手機網路可能出現的故障，這可能會帶來更大的挑戰。如果通訊暢通，操作員應將無人駕駛計程車轉移到遠離交通擁堵的安全地點。如果通訊中斷，車輛應有預先編程，使其自動轉移。

Waymo的自駕計程車，難道是中看不中用? (waymo.com)
Waymo的自駕計程車，難道是中看不中用? (waymo.com)

