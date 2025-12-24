我的頻道

供電受限 灣區數據中心建設落後全美 學者：或許是好事

編譯林思牧／綜合報導
輝達正在翻修這棟位於300 Holger Way的大樓用作數據中心。 (谷歌地圖)
引領人工智慧發展的灣區，在數據中心建設方面反而落後美國其他地區，有些經濟學家認為這或許是好事。

舊金山紀事報報導，距離聖荷西機場幾個街區外，一座空蕩蕩的混凝土和玻璃結構建築正等待啟用。這座名為SJC37的四層資料中心六年前動工建設，業主是全球最大的資料中心公司之一的Digital Realty。建築外牆已完成米黃色塗裝，但內部設備尚未完成——而且該項目可能還需要數年時間才能獲得營運所需的電力。

矽谷電力公司（Silicon Valley Power）是聖塔克拉拉市的公共事業公司，目前正在進行一項耗資4.5億美元的系統升級，以滿足資料中心和其他用戶的需求，但預計要到2028年才能完工。附近另一個由資料中心公司Stack Infrastructure擁有的專案也處於閒置狀態，預計要到2027年才能通電。

彭博社率先通報了這些延誤，這也凸顯了灣區人工智慧產業發展不平衡的現況。該地區在人工智慧領域遙遙領先，不僅擁有全球最雄厚的工程人才儲備，也是輝達、Google和OpenAI等產業巨頭的總部所在地。

然而，作為人工智慧運算所需實體架構的資料中心卻截然不同——能源短缺是灣區在資料中心建設方面落後於美國其他地區的關鍵原因。根據房地產經紀公司CBRE的數據，截至6月，矽谷的資料中心電力容量僅成長了25.2兆瓦（megawatts），總容量為484.4兆瓦，僅名列全美第六大市場。而像亞特蘭大這樣的大型市場，一年內新增了高達969兆瓦的電力容量。

「從成本和能源供應的角度來看，有很多理由不適合在加州建造資料中心，」CBRE資料中心解決方案執行副總裁多爾蒂（Bill Dougherty）說， 「從供應面來看，存在著許多物理和政治方面的限制，雖然有些資料中心需要靠近使用它們的AI公司，但許多資料中心並不受地理位置的限制，可以尋求最便宜的電力。」另外，多建數據中心會對環境等方面造成負面衝擊。

人工智慧 灣區 矽谷

上一則

聖塔克拉拉市下水道溢流 桑尼維爾施援 避免險情擴大

下一則

裁員潮持續 2公司將在聖荷西砍逾百人

