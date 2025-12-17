往太浩湖必經之路 80號公路18哩長新收費車道開通

由灣區往東北行駛時，收費車道的起點在紅點標示處，終點在80與505交會處附近。 (谷歌地圖)

蘇拉諾縣前往太浩湖的80號公路上， 18哩長的新收費車道正式開通，採用按需收費模式。車上至少有三人的車輛，隨時都是不用付費的。

舊金山 紀事報報導，這條收費車道於16日正式啟用。80號公路這個路段是前往太浩湖一日遊的遊客、前往斯堪迪亞（Scandia）的迷你高爾夫球場的家庭，以及光顧名牌直營店（outlet stores）的購物者經常使用的道路。

為了確保交通順暢，這些車道採用按需收費模式，入口收費75美分，之後費用增加。大都會交通委員會發言人古德溫（John Goodwin）表示，收費通常不會超過15美元。但實際上，這裡並沒有最高收費標準。

作為灣區 高速公路現代化改造計畫的一部分，這些快速車道有望緩解長期以來在這段州際公路上行駛艱難的駕駛者的通行壓力。新的收費路段起點位於費爾菲爾德市（Fairfield）的Red Top Road，終點位於瓦卡維爾市（Vacaville）的505號州際公路交匯處。

「這是我們最重要的區域間交通樞紐，」古德溫說。他補充說：「無論是前往太浩湖還是探望在戴維斯加大就讀的子女，舊金山灣區和沙加緬度之間這條走廊的交通流量都非常巨大。」

雖然快速車道取代了東西雙向的傳統共乘車道，但車內載有三人或三人以上的車輛在營運時間內（早上5時至晚上8時）仍可免費使用。（夜間使用快速車道則無需付費。）兩人共乘可享半價優惠。符合這些優惠條件的人士只需將他們的FasTrak電子收費 器切換到相應的設定即可。

快速車道每個方向包含四個收費區，駕駛每次進入新的收費區都需要付費。因此，單人駕駛行駛18哩至少需要支付3美元。兩位朋友開車去滑雪場需要支付1.5美元，而四口之家只要持有FasTrak電子收費器則無需付費。