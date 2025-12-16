屋崙周日免費停車 2026年1月4日起取消

屋崙市將取消長期周日免費停車措施，1月4日起對周日中午至下午6時的停車收費。(取自屋崙市府官方臉書)

屋崙 市將開始對周日中午至下午6時的停車收費，結束一項基於宗教習俗的長期豁免措施。此舉為增加市府財政收入。灣區其他城市，特別是在舊金山 ，周日停車則仍免費。

「舊金山紀事報」報導，市府官員15日宣布取消長期周日免費停車措施，目標為提升高停車需求區域的停車位輪轉，並方便民眾在周末尖峰時間前往當地商店。

取消周日免費停車的同時，屋崙市預計將面臨4000萬美元的預算缺口，市府將透過一項地稅提案、彌補此一缺口，預計於6月提交選民投票 表決。

屋崙市一直仰賴停車收入來穩定財務。今年，加強停車執法力度，2024-2025財政年度第三季度的罰款收入、比去年同期增加26%，未按時繳交停車費、可能會被處以最高71美元罰鍰。

2024年，屋崙市將最低停車費從每小時2美元提高至3美元。

根據最近一份市政財務報告，增加周日停車收費，預計將使停車費收入增加10%、即每年130萬美元。停車費收入將納入市府財政總基金。

設有30天警告期

新法規將於2026年1月4日生效，並設有30天的警告期。期間，首次違反新規的駕駛人將收到郵寄警告；再次違規將被開罰單。警告期結束後，所有違規行為都將被開罰單。

屋崙市先前曾於2023年在Lake Merritt附近試行周日停車收費，收費時間為中午12時至晚間8時。

屋崙市交通局局長洛文(Josh Rowan)聲明表示，停車措施改革將改善所有人的停車位供應，並促使更多人可使用停車位，商業地區也將受益於周日停車收費，因為可促進停車位周轉，讓更多顧客可到當地商店消費。

在海灣對面的舊金山，周日停車收費問題則備受爭議。2023年，舊金山交通局(SFMTA)董事會投票決定，在部分社區將停車收費時間延至周日，以此籌集經費用於Muni公車系統。但由於遭到餐廳業主與居民強烈反對，提案最終被撤回。此後，交通局加強停車執法並提高停車收費。