柏克萊加大學生因「救雞」入罪 奧斯卡影帝替她撐腰

編譯林思牧／即時報導
因為救雞而入罪的23歲柏克萊加大學生羅森伯格（Zoe Rosenberg）(美聯社)
因為救雞而入罪的23歲柏克萊加大學生羅森伯格（Zoe Rosenberg）(美聯社)

動物權益活動人士羅森伯格（Zoe Rosenberg）因為從宰雞場救走四隻雞而入罪，本周奧斯卡影帝發聲給她撐腰，案情出現更多高潮。

聖荷西信使報報導，羅森伯格是柏克萊加大的學生，她因為從拍達路瑪（Petaluma）的普渡農場（Perdue Farms）的加工廠帶走四隻雞而被定罪，正在等待判刑。本周案情出現最新轉折，因為有一位大名人出面替她說話。

奧斯卡影帝、好萊塢最受尊敬的演員之一瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）通過「直接行動無處不在」（Direct Action Everywhere，簡稱DxE）組織發表聲明，敦促蘇諾瑪縣地檢長辦公室起訴普渡位於拍達路瑪的家禽加工廠，指控其「多年來有據可查的虐待動物行為」，而不該針對動物權益活動人士。

「將救助受苦動物的人定罪是一種道德上的失敗，」菲尼克斯寫道。 「同情心不是犯罪。當有人挺身而出拯救生命，而體制卻對此視而不見時，這人應該得到支持，而不是被起訴。我們必須決定，作為一個社會，我們應該成為什麼樣的人：一個保護弱勢群體的社會，還是一個懲罰那些試圖幫助弱勢群體的人的社會。」

除了將聲明轉發給媒體外，DxE 還將聲明發佈在了 Facebook 和 Instagram 上。截至當天下午該貼文已被分享超過 1800 次，並吸引了近 2000 條評論，其中大多數都支持菲尼克斯的觀點。

蘇諾瑪縣地檢長羅德里格茲（Carla Rodriguez）表示，她的辦公室尚未收到這位演員的直接聯繫，她本人也未與菲尼克斯交談過。

23歲的羅森伯格被設於柏克萊的動物保護組織DxE稱為「動物虐待調查員」。10月29日，蘇諾瑪縣陪審團裁定她犯有共謀重罪和三項輕罪。她將於12月3日被判刑，可能因2023年闖入拍達路瑪宰雞場期間的行為而面臨最高四年半的監禁。

貼文後第二天，菲尼克斯用實際行動實踐了他的承諾。他與動物保護組織「洛杉磯動物拯救」（LA Animal Save）合作，在獲得屠宰場主許可後，從南加州的一家屠宰場救出一頭母牛和一頭新生小牛，並將它們轉移到一個農場動物保護區。這兩個地點都位於洛杉磯縣。

菲尼克斯以2020年的電影「小丑」（Joker）獲得多項大獎，並始終致力於動物解放志業。在英國電影學院獎（BAFTA）頒獎典禮前，他參與在倫敦著名的塔橋上懸掛了一幅400平方呎的橫幅，上面寫著「工廠化養殖正在摧毀我們的星球。選擇純素。」

奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）(美聯社)
奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）(美聯社)

