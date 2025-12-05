被罷免1年後 前阿縣地檢長官善貞計畫再參選地檢長

被罷免的前阿拉米達縣地檢長官善貞，計畫再次參選地檢長。(本報檔案照片)

前阿拉米達縣地檢長官善貞(Pamela Price)在被罷免 一年之後，計畫再次參選地檢長、重返政壇。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，官善貞4日宣布，再度競選阿縣首席檢察官，並將此次復出、視為對川普總統移民政策打壓地回應，強調需要更多行動應對。

官善貞並譴責繼任者與種族主義 者及反猶太主義者「同出一轍」(holding hands)，未能更堅定反對一位「白人至上主義，種族主義」(white supremacist, racist)的總統。她表示，絕不能容忍一位與川普有任何結盟、作法相同的地方檢察官。

這次參選，展現官善貞這位長期從事民權工作的律師、重返政壇。然而，她第一次檢察官任期，是以不光彩方式結束。一年前的本周，在一次史無前例的選舉中，選民以接近二比一的壓倒性優勢、罷免她的職務。此前，從未有地方檢察官被提前罷免的前例。

官善貞指出，阿拉米達縣想要的是真正的正義，而非受到財富、地位或政治關係影響的正義。

今年2月被阿拉米達縣議會任命為地檢官迪克遜(Ursula Jones Dickson)對此發表聲明反駁，稱她接手的是一個士氣低落的辦公室，積壓了2000件未起訴案件。她說，作為地檢官，將受害者與倖存者的權益、重新放在工作重點，並確保司法程序公平公正進行。她並表示，已獲得阿拉米達縣警長勝利婭(Yesenia Sanchez)、聯邦眾議員史瓦維爾(Eric Swalwell)與阿縣每位市長的支持。

發起罷免官善貞行動的組織「為了所有人拯救阿拉米達」(Save Alameda For Everyone)領導人，包括屋崙 華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）、屋崙市長候選人吉瑞莎姆(Brenda Grisham)認為，官善貞的競選，是對受害者的侮辱，也是對公共安全的威脅，她妄圖奪回曾濫用的權力。聲明寫道，官善貞的任期，充斥著失敗、醜聞與粗魯的意識形態，將暴力犯罪者置於受害人之上。

官善貞原任期預計將持續至2028年。此一不尋常的六年任期，源自加州各地地檢官選舉進行調整，與總統大選同期舉行。因此，2026年11月當選的地檢官，必須在兩年後再次競選。

過去一年，官善貞一直嘗試在東灣政壇保持影響力，設立一個名為「官善貞未過濾」(Pamela Price Unfiltered)的播客節目，並與她的繼任者展開口頭交鋒。