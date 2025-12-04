寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

這幾天灣區 天氣與以往相比格外不同。根據美國國家氣象局統計，近日舊金山 灣區出現了濃密輻射霧（Tule fog）現象，舊金山甚至記錄到103年以來同期氣溫最低紀錄，11月30日白天最高溫僅華氏50度。連續多日寒冷的氣溫，讓不少華人家庭大喊天氣實在太異常，而且家中連白天都開了整天的暖氣，下個月收到帳單恐怕很驚人。

所謂濃密輻射霧，是指加州中央谷地一帶，秋末至冬季經常出現的天氣現象，由於地面濕氣在夜間迅速冷卻而形成，通常出現在雨季後，並因為風力平靜，霧氣會持續濃密直到白天氣溫回升才消散。

美國國家氣象局統計，近日舊金山灣區出現了濃密輻射霧（Tule fog）現象，圖為11月30日公路上大霧壟罩的狀態。（讀者提供）

根據SFGATE報導，這波濃密輻射霧這周直接侵襲舊金山灣區，也因為霧氣消散緩慢，導致地面被霧氣壟罩，產生低溫現象。報導指出，有些內陸地區甚至測到華氏30度以下的溫度，可能還會產生霜害等農作物損害現象，而舊金山被測到白天最高溫僅華氏50度，是自從1922年以來同期白天最低溫；聖荷西 晚上也只有華氏41度，寒氣逼人。

因為12月1、2日特別的濃密輻射霧現象，2日傍晚聖荷西出現了少見的紅紫色晚霞。（記者江碩涵／攝影）

不過這現象3日後逐漸好轉。聖荷西台裔民眾梁宇基說，他在灣區住了超過10年，從來沒有在12月初就感覺到「寒流來襲」，且以往南灣都是乾冷的天氣，不太像是這種又濕又冷卻沒有下雨的狀態，連大白天在戶外都無法久待，更別說晚上，完全沒有辦法在戶外待超過五分鐘，覺得身體相當容易受寒。

南灣主婦蔣舜蘭說，因為家中有小孩也有寵物，不希望小孩因此感冒，因此設了智慧型家電，暖氣也特意設在69度，並沒有設得特別高。沒想到這幾天暖氣機乎沒有斷過，以往12月初的暖氣都是開開停停，多半只有晚上才會啟動，冬季PG&E帳單每月500美元左右，如今這三天幾乎整天暖氣全開，帳單費用恐怕相當驚人，擔心會不會破一千美元，但天氣實在太冷，也沒辦法不開暖氣，如果全家感冒，這樣更難受。

另外，因為1、2日特別的濃密輻射霧現象，2日傍晚也出現了少見的紅紫色晚霞。根據舊金山紀事報報導，主要原因是強大又乾燥的風力，逐漸吹散了灣區污染物和霧氣，預估未來幾天，灣區都會相對乾燥，但依舊保持低溫，而將有連續好幾天的傍晚出現絢爛的紅色、紫色晚霞。