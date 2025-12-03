我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

列治文-聖拉斐大橋收費亭下周拆除 將成開放式道路收費橋梁

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
列治文-聖拉斐大橋人工收費亭即將拆除。( Google Maps)
列治文-聖拉斐大橋人工收費亭即將拆除。( Google Maps)

舊金山灣北部連接列馬連縣列治文市（Richmond）與康曲柯士達縣聖拉菲市（San Rafael）的大橋，收費亭即將拆除，成為灣區首座採用開放式道路收費的橋梁。

聖荷西信使報報導，根據加州交通廳的消息，拆除位於西行上層橋列治文一側的收費亭的工作將於12月10日開始。這座橋歸加州交通廳所有，但由大都會交通委員會-灣區收費管理局負責管理。

「簡而言之，轉向開放式道路收費（ORT）是為了提高交通流量和收費效率，」大都會交通委員會發言人古德溫（John Goodwin）在談到開放式道路收費時說，「預期這項改進將提高安全性並減少碳排放。」

自2020年以來，該橋上的收費亭一直未再使用。該機構停止收取現金，轉而使用FasTrak電子收費卡。列治文-聖拉斐大橋的改造計畫將是灣區七座州屬橋梁全部採用開放式道路收費的3.18億美元計畫中的首個計畫。這些項目均由橋梁通行費收入資助。

拆除收費亭後，施工人員將安裝一套臨時收費系統，該系統將讀取FasTrak電子標籤和車牌資訊以收取通行費，工作人員也將重新油漆收費站路面標線。最後一步預計將於2027年完成，屆時施工人員將安裝收費龍門架，這是一種帶有收費讀取器的高架結構。

加州交通局發言人奧唐納（Matt O’Donnell）表示，施工期間，在拆除收費亭和安裝臨時收費系統時，西行車道將需要在夜間封閉。龍門架安裝期間，預期將完全封閉。

對於通勤者、他們所屬的工會以及他們的雇主來說，這些改變可謂是迫在眉睫，這對每天使用這座橋前往馬連縣上班的通勤者來說意義重大。馬連縣公共雇員協會執行總監卡茨（Rollie Katz）稱讚這項措施，該工會代表了該縣的大多數雇員，包括收入最低的員工。

列治文-聖拉斐大橋 。(谷歌地圖)
列治文-聖拉斐大橋 。(谷歌地圖)

加州 灣區 大都會

上一則

舊金山19大道開始整修一年 居民憂交通大亂

下一則

Instagram員工明年2月起 每周進辦公室5天

延伸閱讀

「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年

「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年
跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？

跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？
國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠

國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠
中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量
2025年灣區多數房產貶值 富裕社區例外 因為「這原因」

2025年灣區多數房產貶值 富裕社區例外 因為「這原因」

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效