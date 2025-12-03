列治文-聖拉斐大橋收費亭下周拆除 將成開放式道路收費橋梁

列治文-聖拉斐大橋人工收費亭即將拆除。( Google Maps)

舊金山灣北部連接列馬連縣列治文市（Richmond）與康曲柯士達縣聖拉菲市（San Rafael）的大橋，收費亭即將拆除，成為灣區 首座採用開放式道路收費的橋梁。

聖荷西信使報報導，根據加州 交通廳的消息，拆除位於西行上層橋列治文一側的收費亭的工作將於12月10日開始。這座橋歸加州交通廳所有，但由大都會 交通委員會-灣區收費管理局負責管理。

「簡而言之，轉向開放式道路收費（ORT）是為了提高交通流量和收費效率，」大都會交通委員會發言人古德溫（John Goodwin）在談到開放式道路收費時說，「預期這項改進將提高安全性並減少碳排放。」

自2020年以來，該橋上的收費亭一直未再使用。該機構停止收取現金，轉而使用FasTrak電子收費卡。列治文-聖拉斐大橋的改造計畫將是灣區七座州屬橋梁全部採用開放式道路收費的3.18億美元計畫中的首個計畫。這些項目均由橋梁通行費收入資助。

拆除收費亭後，施工人員將安裝一套臨時收費系統，該系統將讀取FasTrak電子標籤和車牌資訊以收取通行費，工作人員也將重新油漆收費站路面標線。最後一步預計將於2027年完成，屆時施工人員將安裝收費龍門架，這是一種帶有收費讀取器的高架結構。

加州交通局發言人奧唐納（Matt O’Donnell）表示，施工期間，在拆除收費亭和安裝臨時收費系統時，西行車道將需要在夜間封閉。龍門架安裝期間，預期將完全封閉。