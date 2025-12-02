「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

舊金山市府家庭分區計畫再跨一步，市議會土地與交通委員會已通過，並送交全會審議。（記者李怡╱攝影）

面對年輕家庭外移、住房成本攀升與州府壓力交錯的現實，舊金山 市府推動的「家庭分區（Family Zoning）」計畫再往前一步。12月1日，舊金山市長羅偉 辦公室表示，市議會土地與交通委員會日前通過將此計畫送交全會審議，強調這項改革的核心，是讓下一代仍然能在舊金山扎根。

羅偉指出，如今太多家庭、年輕人一邊付著高房租，一邊思考要不要離開舊金山這個他們深愛的城市。家庭分區的目的，是為了解決這個難題，在保留社區特色的同時，創造更多住房選擇，讓大家不必搬離自己的家鄉。

家庭分區不只是住房問題，更牽涉到市府的主導權。羅偉提醒居民，若舊金山無法提出符合州法的分區調整，未來可能由沙加緬度決定城市該建什麼、怎麼建，地方自主權恐大幅降低。「我們必須確保舊金山人自己決定城市的發展方向，而不是讓州府接管。」

這項計畫希望在不破壞社區街區尺度的前提下，增加適度密度、活化商圈，並用市府方式完成州法要求，避免落入州府強行介入的結果。但這項計畫的推動並非暢行無阻，有市議員或社區領袖提出不同的意件。

羅偉強調，這不是閉門造車的政策。他與團隊過去幾個月在全市舉辦座談會、與不同族裔社區領袖面對面討論，也參與多場居民會議，希望了解各區最在意的內容，從日落到米慎、從列治文到南市區都有足跡。