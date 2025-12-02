我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市府家庭分區計畫再跨一步，市議會土地與交通委員會已通過，並送交全會審議。（記者李怡╱攝影）
舊金山市府家庭分區計畫再跨一步，市議會土地與交通委員會已通過，並送交全會審議。（記者李怡╱攝影）

面對年輕家庭外移、住房成本攀升與州府壓力交錯的現實，舊金山市府推動的「家庭分區（Family Zoning）」計畫再往前一步。12月1日，舊金山市長羅偉辦公室表示，市議會土地與交通委員會日前通過將此計畫送交全會審議，強調這項改革的核心，是讓下一代仍然能在舊金山扎根。

羅偉指出，如今太多家庭、年輕人一邊付著高房租，一邊思考要不要離開舊金山這個他們深愛的城市。家庭分區的目的，是為了解決這個難題，在保留社區特色的同時，創造更多住房選擇，讓大家不必搬離自己的家鄉。

家庭分區不只是住房問題，更牽涉到市府的主導權。羅偉提醒居民，若舊金山無法提出符合州法的分區調整，未來可能由沙加緬度決定城市該建什麼、怎麼建，地方自主權恐大幅降低。「我們必須確保舊金山人自己決定城市的發展方向，而不是讓州府接管。」

這項計畫希望在不破壞社區街區尺度的前提下，增加適度密度、活化商圈，並用市府方式完成州法要求，避免落入州府強行介入的結果。但這項計畫的推動並非暢行無阻，有市議員或社區領袖提出不同的意件。

羅偉強調，這不是閉門造車的政策。他與團隊過去幾個月在全市舉辦座談會、與不同族裔社區領袖面對面討論，也參與多場居民會議，希望了解各區最在意的內容，從日落到米慎、從列治文到南市區都有足跡。

舊金山 羅偉

上一則

王兆倫上任市議員 日落區居民擠爆林肯高中力挺

下一則

夏威夷旅遊費用飆升 中產階級恐越難負擔

延伸閱讀

王兆倫上任市議員 日落區居民擠爆林肯高中力挺

王兆倫上任市議員 日落區居民擠爆林肯高中力挺
市大校董王兆倫獲任第四區市議員 重建溝通橋梁受矚目　

市大校董王兆倫獲任第四區市議員 重建溝通橋梁受矚目　
犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期

犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期
感恩節帶動人潮 聯合廣場好熱鬧 節慶氣氛濃厚

感恩節帶動人潮 聯合廣場好熱鬧 節慶氣氛濃厚
羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員　

羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員　

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28
荷姆斯被指或正在尋求川普總統赦免。(美聯社)

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯或尋求川普赦免

2025-12-01 14:18

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險