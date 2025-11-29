華埠商家黑五推折扣 未爆人潮但客流穩定

黑色星期五華埠未見購物人潮但是客流量穩定。（記者李怡／攝影）

Black Friday 僅是大型購物中心的戰場，舊金山華埠 今年也推出多項折扣活動，吸引家庭在感恩節假期留在社區消費。28日，花園角至都板街（Grant Avenue） 一帶人潮穩定，雖未見大型排隊景象，但不少商家表示，購物者雖未見人潮但是客流很穩定。

許多商店延續本月「支持小商家」(Shop Small) 的推廣效應，推出10%至25%的折扣。茶葉店、禮品店、海味行與珠寶店生意最為顯著。

來自列治文區的一名華裔母親帶著兩個小孩買茶葉與賀禮，她表示，以往Black Friday都在大商場拼折扣，今年刻意改在社區逛街，人少一點、比較輕鬆，也想支持小商家。

與大型商場相比，華埠今日雖缺乏巨量人潮，但商家普遍指出，來客多為住在舊金山或灣區的熟客，購買意願強，買的也較精緻。某間珠寶店店主表示，上午已有幾筆單價數百到上千美元的交易，比平日好很多。另有禮品店店主說，今天不少顧客是為年底送禮做準備，大家逛得很從容，不是那種搶便宜的氛圍。

華埠商家今年的另一個觀察是，不少家庭選擇先在市區活動，再到華埠用餐或補貨。使華埠成為半天逛街＋半天輕鬆散步的選項。

也有商家坦言，整體觀光客尚未恢復，尤其是國際旅客減少，使得禮品類店家仍受到影響。海味行店員表示，比起疫情前，外國遊客購買海參、海鮮幹貨等高價商品的比例下降許多。