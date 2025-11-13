灣區捷運停車費 明年1月最高漲價30%

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區 捷運BART將於明年1月調高停車費，調幅最高30%。此舉符合該公司將定價與通脹率及需求掛鉤的政策。

多數車站的日停車費將上漲40美分。然而，Glen Park、Walnut Creek、MacArthur和Rockridge等熱門車站的停車場及車庫使用者將面臨30%的更大漲幅。這意味著Rockridge站每日停車費將上漲逾1美元（現價3.60美元），Glen Park站則上漲約1.50美元（現價4.90美元）。

與此同時，高需求車站（Millbrae、Walnut Creek和and San Bruno）的月租或固定日數預留停車位價格將上漲，而使用率中等的九個車站（Dublin/Pleasanton， El Cerrito del Norte，Colma，Fremont，Pittsburg/Baypoint，Concord, Pleasant Hill/Contra Costa Centre，West Dublin/Pleasanton和South San Francisco）則將下調價格。

新費率適用於1月1日及之後支付的停車費用，在此日期前購買預留車位的用戶仍按舊費率計費，即使使用日期在2026年亦然。

隨著BART面臨日益嚴峻的財務困境，停車收入變得至關重要。該機構依賴票價和停車費維持運營、資助停車場警務巡邏及開展維護工作。