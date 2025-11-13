我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

灣區捷運停車費 明年1月最高漲價30%

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區捷運BART將於明年1月調高停車費，調幅最高30%。此舉符合該公司將定價與通脹率及需求掛鉤的政策。

多數車站的日停車費將上漲40美分。然而，Glen Park、Walnut Creek、MacArthur和Rockridge等熱門車站的停車場及車庫使用者將面臨30%的更大漲幅。這意味著Rockridge站每日停車費將上漲逾1美元（現價3.60美元），Glen Park站則上漲約1.50美元（現價4.90美元）。

與此同時，高需求車站（Millbrae、Walnut Creek和and San Bruno）的月租或固定日數預留停車位價格將上漲，而使用率中等的九個車站（Dublin/Pleasanton， El Cerrito del Norte，Colma，Fremont，Pittsburg/Baypoint，Concord, Pleasant Hill/Contra Costa Centre，West Dublin/Pleasanton和South San Francisco）則將下調價格。

新費率適用於1月1日及之後支付的停車費用，在此日期前購買預留車位的用戶仍按舊費率計費，即使使用日期在2026年亦然。

隨著BART面臨日益嚴峻的財務困境，停車收入變得至關重要。該機構依賴票價和停車費維持運營、資助停車場警務巡邏及開展維護工作。

灣區 舊金山

上一則

金山洪水補助 合格者最高10萬

下一則

不受撞貓爭議影響 Waymo開通高速與機場24小時接送服務

延伸閱讀

灣區幾名最年輕億萬富豪 押注「AI訓練師」就業領域

灣區幾名最年輕億萬富豪 押注「AI訓練師」就業領域
外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷

外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷
SFO告急 半天延誤90航班 取消45航班

SFO告急 半天延誤90航班 取消45航班
東華醫院與 CCHP 攜手市參事陳小焱 舉辦「第11區社區健康同樂日」圓滿落幕

東華醫院與 CCHP 攜手市參事陳小焱 舉辦「第11區社區健康同樂日」圓滿落幕
舊金山城市形象影片亮相世界大賽 展現復甦信心

舊金山城市形象影片亮相世界大賽 展現復甦信心

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉