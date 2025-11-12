被任命日落區市議員 艾嘉斯遭爆「不會經營生意」

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
圖為艾嘉斯曾經經營過的寵物店。 (谷歌地圖)
上周舊金山市長羅偉任命艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）為日落區市議員時，稱讚她經營「該社區最受歡迎的寵物店」。但新業主卻爆料說那家店「死屍遍地、髒臭不堪」。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，羅偉把艾嘉斯的寵物店經歷當作她履歷中至關重要的一部分。這位29歲的年輕人還曾擔任課後音樂和美術教師，但從未擔任過公職，也很少參與社區組織活動。

然而，今年5月接手艾嘉斯位於外日落區的寵物店的巴蘭（Julia Baran）卻稱艾嘉斯「根本不會經營生意」，並表示，市長辦公室從未就這位新議員作為企業主的過往業績與她進行過溝通。巴蘭告訴紀事報，艾嘉斯經常拖欠房租，並且在2020年至2023年期間從未有過利潤。

艾嘉斯本人並未回應這些指控，但紀事報獲取的文件和電子郵件證實了這些說法。

巴蘭5月拿到寵物店鑰匙後說，店裡鼠患嚴重，冰櫃裡堆滿了寵物死屍。巴蘭向紀事報提供的5月5日至11日的視頻和照片顯示，店內家具後面滿是死老鼠和老鼠窩。「說她是個成功的女商人，根本不實，」巴蘭說，「我不知道市長怎麼能在沒有盡職調查的情況下就任命了她。」

羅偉決定任命這位政治新人接替被罷免的市議員殷嘉立，讓許多日落區居民和支持者感到驚訝。羅偉周一堅持自己的選擇是正確的，而艾嘉斯沒有回應紀事報的報導，只表示經營小企業「並不容易」。

艾嘉斯將在明年6月面臨一場激烈的選舉。

艾嘉斯在2019年買下了這家名為The Animal Connection的寵物店，當時她才22歲。高中時，她曾在這家店當過暑期工。這家位於Irving Street靠近35th Avenue的寵物店，在其網站上自稱是舊金山最大的獨立寵物店和救助中心，出售各種寵物食品和小寵物，並提供寄養、美容和救助服務。該店在Google和Yelp上的顧客評價普遍較高。

羅偉表示，他之所以任命艾嘉斯是因為她勤奮敬業，擁有小型企業營運經驗，並且與她出生和成長的日落區（Sunset）有著深厚的淵源。羅偉說：「在疫情期間，她克服重重困難，堅持讓店鋪繼續營業，因為她深知這家店對當地居民的意義，也明白顧客對她的依賴，這正是市政廳所需要的堅韌和責任心。」

寵物 羅偉 舊金山

