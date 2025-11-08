我的頻道

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

灣區現超級月亮 景象壯觀 但沿岸當心漲潮

記者龔玥╱聖荷西報導
居民拍到的明亮的月亮。(受訪者提供)
居民拍到的明亮的月亮。(受訪者提供)

本周登場的超級月亮（Supermoon）是較為壯觀的一顆，不僅為灣區夜空增添浪漫，也可能帶來高於平常的「國王潮」（King Tides），造成沿岸短暫淹水風險。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，直到11月8日下午2時，從索諾瑪縣（Sonoma County）一路到蒙特雷縣（Monterey County），包括舊金山與整個灣區沿岸，都將受到海岸洪水警報的影響。

根據SFGATE的報導，灣區氣象局首席氣象學家馬特·梅勒（Matt Mehle）表示，「如果你從外太空看地球，會發現地球的一側海水略有隆起，而我們正好位於那個『鼓起』的區域，因此水位會略高，潮水也會更強」。

根據NASA資料，這次超級月亮出現在月球每27天繞行地球軌道中最接近地球的「近地點」（Perigee），距離僅約22萬6千英里，月亮看起來將比一年中最小的滿月大14%、亮30%。

不過，氣象局提醒，由於一股「大氣河」自周二晚間開始移入，帶來強降雨與雲層，許多地區的觀月計畫可能受阻。

儘管如此，仍有灣區居民在雲層短暫散開時捕捉到難得一見的景象。聖塔克拉拉的就居民說：「月亮真的比平常大又圓，只可惜手機拍起來模糊，看不出那種震撼感。」也有居民表示，他所在的位置整晚陰雲密布，什麼都沒看到，「但聽說這個超級月亮會持續到周六，天氣好一點的話還想再試試看」。

氣象局呼籲，沿岸居民應注意漲潮時段的淹水風險，避免將車輛停放於低窪地區；民眾若打算觀潮或賞月，也應遠離海浪拍岸區域，確保安全。

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
舊金山氣候的一致性，是其最大特點。城市三面環海，全年受到約華氏55度（攝氏13度）的海水調節。夏季時，冷海水猶如天然冷氣；冬季則因水溫高於空氣，形成保暖效果。（記者王子涵／攝影）

最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

2025-11-03 16:11

