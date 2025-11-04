我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

連環性騷男重返金山 加州法治系統有漏洞？

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩年前當街擄走一名女子的連續性騷擾犯哈伯斯（Bill Gene Hobbs），最近又故態復萌，讓人對加州的法治系統的效用產生重大猜疑。(本報檔案照)
兩年前當街擄走一名女子的連續性騷擾犯哈伯斯（Bill Gene Hobbs），最近又故態復萌，讓人對加州的法治系統的效用產生重大猜疑。(本報檔案照)

兩年前當街擄走一名女子的連續性騷擾犯哈伯斯（Bill Gene Hobbs），最近又故態復萌，讓人對加州的法治系統的效用產生重大猜疑。

舊金山紀事報(San Francisoc Chronicle)報導，臭名昭著的連環性騷擾者哈伯斯（Bill Gene Hobbs）因強行在街頭架走一名女性並將其帶走而被判重罪，僅僅兩年後，他又在舊金山公開騷擾女性。他於10月下旬因涉嫌違反假釋規定而被捕。

他究竟是如何回到舊金山街頭的？哈伯斯的案件，似乎揭示了加州刑事司法系統和精神健康系統交叉領域存在的系統性缺陷。理解這些缺陷的細微之處對於解決這些問題至關重要。

2023年哈伯斯因一系列輕罪被判入獄服刑，並因暴力非法監禁重罪被判處三年監禁，刑期於同年9月5日開始。然而，加州法律的一個特殊之處在於，根據2016年選民通過的第57號提案（一項量刑改革法案），暴力非法監禁實際上並不被視為「暴力」犯罪。

這一區別意義重大。根據第57號提案，非暴力罪犯可以獲得良好的行為積分，從而大幅減少刑期–前者可能減刑一半，而後者可能減刑三分之一。就哈伯斯而言，這大約相差六個月。根據加州懲戒局的說法，哈伯斯在「服滿法律規定的全部刑期」後，於2024年11月3日獲得假釋。

正是在此背景下，媒體將探討哈伯斯案件中的精神健康問題。在2023年的審判中，哈伯斯的精神健康狀況始終是一個關鍵問題。在法庭上，哈伯斯大聲、咄咄逼人地否認自己患有精神疾病，但他的否認似乎缺乏說服力。當時，他的診斷結果並未公開。

然而，隨著哈伯斯刑期結束的臨近，官員們認定他符合「患有精神健康障礙的罪犯」的認定標準。這意味著，哈伯斯患有「嚴重的」精神健康障礙，且病情未緩解或不經治療無法緩解；他的疾病是其犯罪的原因或加重因素；此外，如果獲釋，他將對公眾構成「重大的身體傷害危險」。

因此，官員們沒有將他釋放回社區，而是將他假釋到位於聖路易奧比斯波縣一家精神病院接受強制治療。但僅僅五個月後，聖路易奧比斯波高等法院認定他不再符合「患有精神健康障礙的罪犯」的認定標準，他便被送回了舊金山。

加州 舊金山 性騷擾

上一則

「造山者」拍近6年 導演：台灣奮鬥故事踏上矽谷創歷史

下一則

電影「最後一堂課」柏加大教授挑大梁

延伸閱讀

加州名醫揭5大「偽健康食物」 恐傷心血管、增癌風險

加州名醫揭5大「偽健康食物」 恐傷心血管、增癌風險
就在本周…美恢復核武測試 從加州范登堡太空基地發射

就在本周…美恢復核武測試 從加州范登堡太空基地發射
加州第7大產險公司USAA 提明年漲保費要求

加州第7大產險公司USAA 提明年漲保費要求
加州健保保費預期「翻倍」 華人投保者擔憂

加州健保保費預期「翻倍」 華人投保者擔憂
新房屋保險政策有漏洞 火災高風險地區難受惠

新房屋保險政策有漏洞 火災高風險地區難受惠

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Chipotle向來受到海外華人留學生與年輕族群的喜愛，其「新鮮食材、量大管飽、便宜實惠」等特點，迎合了年輕人對时尚餐飲的定位。（Chipotle官網）

通膨導致消費力下滑 Chipotle股價暴跌 華人留學生最愛美食

2025-10-30 22:03
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢