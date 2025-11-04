連環性騷男重返金山 加州法治系統有漏洞？

兩年前當街擄走一名女子的連續性騷擾犯哈伯斯（Bill Gene Hobbs），最近又故態復萌，讓人對加州的法治系統的效用產生重大猜疑。(本報檔案照)

兩年前當街擄走一名女子的連續性騷擾 犯哈伯斯（Bill Gene Hobbs），最近又故態復萌，讓人對加州 的法治系統的效用產生重大猜疑。

舊金山 紀事報(San Francisoc Chronicle)報導，臭名昭著的連環性騷擾者哈伯斯（Bill Gene Hobbs）因強行在街頭架走一名女性並將其帶走而被判重罪，僅僅兩年後，他又在舊金山公開騷擾女性。他於10月下旬因涉嫌違反假釋規定而被捕。

他究竟是如何回到舊金山街頭的？哈伯斯的案件，似乎揭示了加州刑事司法系統和精神健康系統交叉領域存在的系統性缺陷。理解這些缺陷的細微之處對於解決這些問題至關重要。

2023年哈伯斯因一系列輕罪被判入獄服刑，並因暴力非法監禁重罪被判處三年監禁，刑期於同年9月5日開始。然而，加州法律的一個特殊之處在於，根據2016年選民通過的第57號提案（一項量刑改革法案），暴力非法監禁實際上並不被視為「暴力」犯罪。

這一區別意義重大。根據第57號提案，非暴力罪犯可以獲得良好的行為積分，從而大幅減少刑期–前者可能減刑一半，而後者可能減刑三分之一。就哈伯斯而言，這大約相差六個月。根據加州懲戒局的說法，哈伯斯在「服滿法律規定的全部刑期」後，於2024年11月3日獲得假釋。

正是在此背景下，媒體將探討哈伯斯案件中的精神健康問題。在2023年的審判中，哈伯斯的精神健康狀況始終是一個關鍵問題。在法庭上，哈伯斯大聲、咄咄逼人地否認自己患有精神疾病，但他的否認似乎缺乏說服力。當時，他的診斷結果並未公開。

然而，隨著哈伯斯刑期結束的臨近，官員們認定他符合「患有精神健康障礙的罪犯」的認定標準。這意味著，哈伯斯患有「嚴重的」精神健康障礙，且病情未緩解或不經治療無法緩解；他的疾病是其犯罪的原因或加重因素；此外，如果獲釋，他將對公眾構成「重大的身體傷害危險」。

因此，官員們沒有將他釋放回社區，而是將他假釋到位於聖路易奧比斯波縣一家精神病院接受強制治療。但僅僅五個月後，聖路易奧比斯波高等法院認定他不再符合「患有精神健康障礙的罪犯」的認定標準，他便被送回了舊金山。