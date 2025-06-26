我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

青少年性別確認手術 史丹福醫學中心停辦

編譯組／綜合報導
史丹福醫學院暫停為青少年進行性別肯定手術。（示意圖，取自Pexels）
史丹福醫學院暫停為青少年進行性別肯定手術。（示意圖，取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，史丹福大學醫學院（Stanford Medicine）不再為19歲以下的LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別或酷兒等）患者提供性別肯定手術（gender-affirming surgeries），該院稱此舉部分是受川普政府 「最新行動和指令 」的影響。

此舉引發了跨性別權益組織的不滿，標誌著灣區最大的此類手術提供者發生了重大轉變。

史丹福醫學中心在給「信使報」的一份聲明中說：「在仔細審查了聯邦政府的最新行動和指令，並與臨床領導層進行磋商後，作為我們為19歲以下LGBTQ+患者提供的全面醫療服務的一部分，史丹福醫學中心暫停提供與性別相關的外科手術，自2025年6月2日起生效。」

川普總統於今年1月簽署行政命令，禁止、取消所有19歲以下青少年接受確認性別的化學和外科手術治療並將其定為犯罪以來，美國政府一直在試圖限制對此醫療服務的獲取，部分手段是威脅扣押提供醫療服務的醫療機構的聯邦資金。 

在南加州，洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）將於7月22日關閉其跨性別健康與發展中心（Center for Transyouth Health and Development）。 該醫院聲明，雖然為其提供的高質量服務感到自豪，但除了關閉該中心外，它 「沒有其他可行的出路」。史丹福大學將繼續提供非手術治療。

全州最大的LGBTQ+民權組織Equality California的傳播主任薩利納斯（Jorge Reyes Salinas）表示，此舉與保護患者的目的背道而馳，稱醫療機構背棄了社區中最脆弱的青少年，違反了加州法律。

加州總檢長邦塔（Rob Bonta）一直堅持認為，受加州法律保護的醫療服務不應該有任何改變，其中包括性別肯定手術，包括來自其他州的人。

在史丹福做出這一決定之前，美國最高法院曾做出裁決，維持田納西州（Tennessee）對性別確認醫療服務的禁令。 

根據洛杉磯加大法學院威廉士研究所（Williams Institute）的數據，加州大約有4萬9000名13-17歲的兒童和2萬5500名19-24歲的青年被認定為變性人。

加州 跨性別 洛杉磯加大

上一則

鼓勵亞太裔文化傳承 國際領袖基金會灣區頒獎

下一則

舊金山迎全新職業男足隊GCFC 入駐Kezar Stadium

延伸閱讀

資質、技術參差不齊… 女性私密整形 400億市場亂象多

資質、技術參差不齊… 女性私密整形 400億市場亂象多
加州受禁令衝擊第2間…史丹佛醫院停止「未成年跨性別手術」

加州受禁令衝擊第2間…史丹佛醫院停止「未成年跨性別手術」
最高法院挺石油業 裁定燃油商可起訴加州電動車政策

最高法院挺石油業 裁定燃油商可起訴加州電動車政策
7月起加州多市最低時薪上調 你住的城市漲了嗎？

7月起加州多市最低時薪上調 你住的城市漲了嗎？
45歲男接受縮胃手術、花5年運動和治療 從280變80公斤

45歲男接受縮胃手術、花5年運動和治療 從280變80公斤

熱門新聞

谷歌工程師涉殺妻案在聖塔克拉拉縣法院開審。（本報記者╱攝影）

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

2025-06-24 16:08
太浩湖翻船事故其中一名罹難者是DoorDash的全球策略採購主管皮克斯（中），他身旁的雙親也在事故中喪生。（美聯社）

太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難

2025-06-25 13:31
US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
經營17年的台式悠茶餐廳Ocha，因租金大幅調整，店主Monica Fang決定營業至6月27日。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業

2025-06-24 02:18
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」