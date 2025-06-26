青少年性別確認手術 史丹福醫學中心停辦

史丹福醫學院暫停為青少年進行性別肯定手術。（示意圖，取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，史丹福大學醫學院（Stanford Medicine）不再為19歲以下的LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別 或酷兒等）患者提供性別肯定手術（gender-affirming surgeries），該院稱此舉部分是受川普政府 「最新行動和指令 」的影響。

此舉引發了跨性別權益組織的不滿，標誌著灣區最大的此類手術提供者發生了重大轉變。

史丹福醫學中心在給「信使報」的一份聲明中說：「在仔細審查了聯邦政府的最新行動和指令，並與臨床領導層進行磋商後，作為我們為19歲以下LGBTQ+患者提供的全面醫療服務的一部分，史丹福醫學中心暫停提供與性別相關的外科手術，自2025年6月2日起生效。」

川普總統於今年1月簽署行政命令，禁止、取消所有19歲以下青少年接受確認性別的化學和外科手術治療並將其定為犯罪以來，美國政府一直在試圖限制對此醫療服務的獲取，部分手段是威脅扣押提供醫療服務的醫療機構的聯邦資金。

在南加州 ，洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）將於7月22日關閉其跨性別健康與發展中心（Center for Transyouth Health and Development）。 該醫院聲明，雖然為其提供的高質量服務感到自豪，但除了關閉該中心外，它 「沒有其他可行的出路」。史丹福大學將繼續提供非手術治療。

全州最大的LGBTQ+民權組織Equality California的傳播主任薩利納斯（Jorge Reyes Salinas）表示，此舉與保護患者的目的背道而馳，稱醫療機構背棄了社區中最脆弱的青少年，違反了加州法律。

加州總檢長邦塔（Rob Bonta）一直堅持認為，受加州法律保護的醫療服務不應該有任何改變，其中包括性別肯定手術，包括來自其他州的人。

在史丹福做出這一決定之前，美國最高法院曾做出裁決，維持田納西州（Tennessee）對性別確認醫療服務的禁令。

根據洛杉磯加大 法學院威廉士研究所（Williams Institute）的數據，加州大約有4萬9000名13-17歲的兒童和2萬5500名19-24歲的青年被認定為變性人。