修繕戶外人行道費 聖荷西向100多名屋主追討

聖荷西的房主要為修繕住宅外人行道承擔責任。示意圖。（取自Pexels）

據「聖荷西 焦點」（San Jose Spotlight）報導，聖荷西市財政官員已向100多名業主提出債務索賠，原因是他們未支付數千美元的住宅外人行道修繕費用。

本月早些時候，市議會批准了對111處房產的潛在處罰，截至5月8日，這些房產共拖欠30萬7000美元的人行道強制維修費。 業主們有大約一年的時間進行維修，他們可以雇用市政承包商或自己的承包商。 如果不遵守規定，房主將在其2025-26年的聖塔克拉拉縣房產稅報表上被留置(lien)。

聖荷西市財政局副局長卡赫馬尼安（John Kachmanian）在6月17日的會議上說：「議會批准工作人員的建議後，將在拖欠業主的房產稅帳單上進行特別評估，以收回人行道維修費用。」

城市罰款和修繕通知在低收入 業主中一直存在爭議，他們的人行道修繕費用平均為3000美元，經濟負擔沉重。 維修工作包括修復人行道上的裂縫和瑕疵，以減少破損和防止絆倒危險。 房主平均需要18個月的時間來解決維修費用問題。

自去年以來，聖荷西市旨在幫助房主支付人行道維修費用的經濟困難計畫共收到289份求助申請。 市政府批准了不到一半，即124處房產的經濟困難援助，價值近40萬美元。 相比之下，2023-24財年期間有158項申請和74處房產獲得了28萬2000美元的財政援助。

收入低於地區收入中位數 (AMI) 80%的房主和收入低於AMI 50%的房主有資格獲得全部費用減免。

聖荷西市交通局局長里斯托（John Ristow） 表示，由於申請人數眾多，該市通常會將市議會分配的資金全額發放。 維修費用通常是在居民報告該區域存在 「瑕疵 」並導致市政檢查後發放的。 他說，人行道上的樹木和其他開口會妨礙行人的安全。

里斯托在會上說：「我們每年要進行 5000多次人行道維修，其中近70%實際上是由業主使用自己的承包商完成的，這通常更快、更便宜也更容易。對於那些不想使用自己的承包商的人來說，就可以用我們的。」

東聖荷西的 Alum Rock 社區深受人行道維修費的影響。 該地區的房主表示，雇用自己的承包商要划算得多，市政府也簽字批准。