舊金山迎全新職業男足隊GCFC 入駐Kezar Stadium

GCFC預計最快於2026年正式加入MLS NEXT Pro聯賽，在Kezar Stadium舉辦主場賽事。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）25日在金門公園東南角的Kezar Stadium簽署法案，確立舊金山全新的職業英式足球隊Golden City Football Club（簡稱GCFC）入駐該球場為主場，並承諾投資至少1000萬元進行場地升級，造福職業賽事與社區使用者。根據協議，GCFC獲得15年的使用許可，並可選擇延長三次，每次五年。

市長羅偉在儀式上說：「今天是重要的一天，GCFC將正式在我們的城市落戶。Kezar Stadium是舊金山歷史與社區的象徵，這項投資不僅為體育注入活力，更是為市民創造新的機會，象徵我們城市邁入體育新紀元。」

該合作上周獲市議會的一致通過，將GCFC確立為Kezar Stadium的長期主隊，同時允許球隊使用舊金山公園局旗下的其他運動場地進行訓練。根據協議，GCFC承諾自籌資金進行場館升級工程，這是該場地數十年來最大規模的改善行動，包括重鋪天然草皮、改善灌溉系統、更新座椅與看台、安裝新音響與高畫質記分板，並提升無障礙設施、媒體空間與餐飲服務。

市公園局總經理金斯堡（Phil Ginsburg）表示，這是一次難得的公私合作機會，能同時服務專業運動與日常居民使用。「我們稱 Kezar為『市民的體育場』，這次的投資讓這座場館在繼續服務學校、青少年聯盟與長者社區的同時，也成為世界級的職業足球場地。」

市議員馬百樂（Bilal Mahmood）指出，這不僅是對一支球隊的支持，更是對整個社區的承諾。他在會上表示，舊金山有超過2000支青少年足球隊與3萬多名孩童踢球，「幾乎五分之一的孩子都參與了這項運動，這合作將激勵更多年輕人追夢，也帶來實質的好處，包含良好的工會工作、支持本地商家與改善社區設施。」

GCFC共同創辦人奧特曼 斯（Geoff Oltmans）與羅爾（Marc Rohrer）亦出席活動。他們聲明：「能夠正式以Kezar為家，我們深感榮幸與興奮。這是我們俱樂部重要的一步，沒有社區的支持無法達成。我們將致力於打造一支令舊金山引以為傲的球隊。」

球場入口對面的Kezar酒吧，長期以來市舊金山足球球迷的知名聚集點之一。老闆哈克特（Cyril Hackett）也到場支持表示，30年來他見證這一社區的變化，對新球隊帶來的人潮與活力感到歡欣。「我的酒吧是舊金山足球的心臟，現在將成為GCFC最堅定的支持者，這對整個Haight Ashbury社區都是好消息。」

Kezar Stadium自1925年啟用以來，一直是舊金山最重要的體育場所，曾作為舊金山49人隊主場，並舉辦無數體育、音樂與政治活動。市府表示，GCFC的進駐不會排擠社區使用空間，Kezar將持續作為公立學校與社區活動的據點，延續如感恩節傳統賽（Turkey Day Game）、Bruce-Mahoney對抗賽、青少年田徑賽與長者運動等多元用途。