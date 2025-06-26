英特爾、沃爾瑪等公司 灣區將裁員逾500人

沃爾瑪預計於8月22日在桑尼维爾的三處辦公地點裁撤381人。（美聯社）

矽谷 科技業仍持續面臨重組壓力，多家大型企業近期向加州就業發展廳（EDD）通報，計畫裁減灣區 超過500個職位，反映出2025年對矽谷與灣區科技業而言將是充滿挑戰的一年。

根據企業提交的「勞工調整與再培訓通知法案」（WARN）文件，英特爾（Intel）、沃爾瑪 （Walmart）、瑞薩電子（Renesas）與波士頓科學（Boston Scientific）共計宣布裁員567人。部分裁員已於5月實施，其餘預計於7月或8月執行。

沃爾瑪預計於8月22日在桑尼維爾的三處辦公地點裁撤381人，所有職位皆集中在West California大道靠近Caltrain車站的技術中心。

英特爾將於7月15日在位於聖塔克拉拉的總部裁員107人。該公司曾透露全球裁員規模可能達20%，約波及1萬名員工，灣區此次裁員是該全球重整行動的一部分。

瑞薩電子於5月12日在聖荷西與密爾比達裁撤56名員工，該公司原先正處於擴張階段。

波士頓科學預定8月2日在桑尼維爾裁員23人。

裁員行動正值灣區科技業整體勞動市場疲軟之際。根據Beacon Economics依EDD數據進行的季節性調整分析，光是5月灣區科技業即淨減少3200個職位，其中舊金山聖馬刁地區損失2400個職位，東灣減少400個，南灣則減少200個。

上述四家公司皆在通報中表示，裁員為「永久性」。

不過，也有部分公司仍在其他領域招聘人才。沃爾瑪在提交給EDD的說明信中指出，儘管正在裁撤部分職位，公司同時也開放新職缺以配合成長策略與營運重點。

「我們正在重塑全球技術部門與美國本土營運部門的團隊架構，簡化決策流程，加快創新腳步，」沃爾瑪人資主管瓦葛那(Maren Waggoner）說，「我們將裁撤部分職務，同時開放新的職位。」

沃爾瑪近期在桑尼維爾租下新辦公空間，並啟用鄰近地點的一處全新企業園區，顯示其仍在特定業務領域持續投入資源。公司亦表示，部分受影響員工可望轉調至內部其他職位。

「我們不預期所有受影響的同仁都會失業，」沃爾瑪在通報中指出，「許多人將可轉調或繼續於其他職位任職。」