我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

夏日泛舟注意安全 穿上救生衣最重要

編譯林思牧／綜合報導
漂流、划船、游泳或駕駛機動船等都是熱門的夏日水上活動，但應注意一些安全事項，以避免憾事。（示意圖，取自電動船公司網站arcboats.com）
漂流、划船、游泳或駕駛機動船等都是熱門的夏日水上活動，但應注意一些安全事項，以避免憾事。（示意圖，取自電動船公司網站arcboats.com）

炎炎夏日中，泛舟作樂是件快意的事。可惜水上的玩樂有相當的風險，海岸防衛隊提供幾點要訣，確保你和親友的安全。

沙加緬度蜂報報導，2023年全國有3844件泛舟意外，造成564人死亡、2126人受傷，財物損失達6300萬美元。大多數致命事故都與溺水有關，大多數死者沒有穿救生衣。夏季意味著人們在加州的湖泊和河流上度過的時間更長，意外事故也因而更多。

北加州的河流和水庫在5月份被專家列為「極度危險」，致命的船隻事故已成為頭條新聞。如果遊客要外出漂流、划船、游泳或駕駛機動船，以下是一些安全須知，以確保安全並符合法規：

海岸防衛隊強調，冷水「休克」會在幾秒鐘內使您喪失行動能力，在體溫過低之前，還會加劇呼吸困難和溺水風險。不安全的設備或缺乏裝備也是出現死傷的重要因素，聯邦指南要求船上應攜帶經海岸防衛隊批准的救生衣、滅火器、視覺遇險訊號和發聲設備。缺少這些物品的船隻可能會被扣押或因不安全操作而被開罰。

船隻操作員疏忽或酒駕，包括酒後駕駛、超速駕駛或不安全駕駛，可能導致監禁和最高5000美元的罰款。另外，美國電氣規範和海岸防衛隊安全警報警告稱，電線故障以及電線被水下物體或螺旋槳纏繞可能導致觸電溺水（electric shock drownings）。

無論是乘坐皮划艇、水上摩托車還是只是在游泳圈上漂浮，以下是一些準備工作：穿上救生衣：根據海岸警衛隊的報告，2021年81%的乘船死亡事故是由於溺水造成的，其中83%的人沒有穿救生衣。海岸防衛隊免費給民眾做船隻安全檢查，這項檢查只需時15-30分鐘，可協助確保船隻符合安全標準。民眾可以透過海岸防衛隊網站預訂檢查時間。

出發前請先查看天氣預報，若有暴風雨應避免泛舟。避免飲酒：州政府敦促乘船者不要在水上飲酒。酒駕船隻罪名成立可能導致最高6個月監禁及/或1000美元罰款。七年內第二次違規最高可判處1年有期徒刑，您的船隻也可能被扣押。

加州 北加

上一則

全國優質生活城市 北加聖拉蒙市奪冠 布利桑頓排第2

下一則

金山疫後首棟新辦公大樓將開工 位於530 Sansome Street

延伸閱讀

偷商場購物推車 各州開罰最高2500元

偷商場購物推車 各州開罰最高2500元
翁山在監禁下過80歲生日 兒子向全球募得8萬支祝福影片

翁山在監禁下過80歲生日 兒子向全球募得8萬支祝福影片
酒駕? 3湖北男酒後推車數百米回家也違法 交警這麼說

酒駕? 3湖北男酒後推車數百米回家也違法 交警這麼說
屏東7學生溺水 2士官跳海救5人 1自游上岸 1罹難

屏東7學生溺水 2士官跳海救5人 1自游上岸 1罹難
誣告、酒駕情節輕微？法官判免刑被質疑

誣告、酒駕情節輕微？法官判免刑被質疑

熱門新聞

谷歌工程師涉殺妻案在聖塔克拉拉縣法院開審。（本報記者╱攝影）

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

2025-06-24 16:08
US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
經營17年的台式悠茶餐廳Ocha，因租金大幅調整，店主Monica Fang決定營業至6月27日。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業

2025-06-24 02:18
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除