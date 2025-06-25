中國籲全球合作禁毒 批美藉芬太尼問題施壓

中國釋放全球禁毒合作訊號，批美國藉芬太尼問題施壓。圖為中國駐舊金山總領事館。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山 總領事館24日發布新聞稿，指出中國公安部22日發布信息，為加強前體化學品管制、防範其被非法用於製毒，經國務院 批准，中國已於6月20日聯合多部門發布公告，將4-哌啶酮（4-piperidone）及1-Boc-4-哌啶酮（1-Boc-4-piperidone）納入「易製毒化學品管理條例」所規範的品類，並自7月20日起正式生效。

這項新規由中國公安部、商務部 、國家衛健委、應急管理部、海關總署及國家藥監局聯合公告，凸顯中國持續履行聯合國禁毒公約義務，並展現在全球禁毒治理中的積極態度。

新聞稿稱，中國外交部發言人郭家坤24日在例行記者會上回應媒體提問時表示，這是中國政府為履行公約義務、加強化學品管控而自主採取的措施，並非應美方要求而為之。郭家坤說：「中國是全球對毒品採取最嚴格管控的國家之一，無論是政策還是執行層面都如此。國內不存在芬太尼濫用問題，同時中國也積極推動全球禁毒治理，與多國開展了富有成效的合作。」

他還提醒，6月26日是「國際禁毒日」，中國將繼續展現對全球禁毒工作的支持與擔當。

針對美國多次將芬太尼問題歸咎於中國，郭家坤重申，芬太尼濫用是美國自身的社會問題，中方已多次表達善意，但美方卻以此為由對中國商品加徵關稅，嚴重損害中美禁毒對話合作基礎，也傷害了中國的正當利益。他呼籲美方正視事實，糾正錯誤做法。

近年來美國國內毒品危機嚴重，尤其是合成鴉片類藥物芬太尼的濫用已成為當地毒品過量死亡的主要原因之一。美國政府和部分國會議員多次指責中國是芬太尼及其前體化學品的主要來源，並要求中方加強出口監管。中方反駁稱，芬太尼濫用根本上是美國自身社會、執法與醫療系統問題所致，中國並非問題根源。