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兩次山體滑坡…聖馬刁海灘公園開放時間推遲1年

編譯組／綜合報導
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因為兩處大型塌方，Tunitas Creek Beach海灘公園將推遲至2026年夏季開放。（取自Google Maps）
因為兩處大型塌方，Tunitas Creek Beach海灘公園將推遲至2026年夏季開放。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖馬刁縣（San Mateo County）海岸沿線一片壯觀的沙灘上新建了一座耗資1420萬美元的公共公園，但其原訂在今年夏季開放的時間被推遲了一年。

聖馬刁縣公園（San Mateo County Parks）主任卡爾德隆（Nicholas Calderon）日前表示，位於半月灣（Halfmoon Bay）以南8哩處的Tunitas Creek Beach海灘將於2026年夏季開放，因為今年春天在該地塊出現的兩處大型塌方必須得到修復。

該海灘占地58英畝，曾為低吟哼唱歌手（crooner）伊薩克（Chris Isaak）所有，擁有一哩長的沙灘和北部邊緣100多呎高、風景如畫的懸崖。

公園工程於2023年底開工，將在1號公路沿線安裝衛生間、一個有60個停車位的停車場、一個護林站、一個用於護林員講座的小型露天劇場，以及一條方便殘障人士進出的寬闊道路。

現在，兩次大的山體滑坡已經壓斷了一條通往海灘的重要道路。卡爾德隆說，因為該條道路是急救人員進入海灘的唯一車輛通道，必須先修復滑坡，然後才能公開開放這片土地。

他說，要最終確定項目、獲得尚不可知的修復費用資金，以及獲得加州海岸委員會和其他機構的許可，開園需要到明年。

1998年，與歌手伊薩克（Chris Isaak）有關的Todd Gelfand Trust公司以310萬美元的價格買下了這塊懸崖頂上的土地、一棟上世紀50年代風格的簡陋房屋和海灘上的大部分沙灘。伊薩克現年68歲，是士德頓（Stockton）當地人。

伊薩克的信託基金在2017年以500萬美元的價格將這塊地賣給了巴洛阿圖（Palo Alto）的一個環保組織Peninsula Open Space Trust，後者又在2020年以320萬美元的價格將其賣給了聖馬刁縣。

已故聖馬刁縣議員霍斯利（Don Horsley）領導聖馬刁縣購買了這片令人嘆為觀止的海灘，並在此修建了配套設施，霍斯利於2023年11月去世後，縣領導人以他的名字命名了新的海灘公園。

該項目曾幾經延誤。 在該縣購買土地幾周後，COVID疫情襲來，許多項目停工。之後的供應鏈問題以及連續三個潮濕的冬天也拖慢了工程進度。

2023年6月，該縣將一份價值1160萬美元的合同授予阿拉莫（Alamo）的Gordon Ball Inc.公司，施工開始後，變更和其他意外費用使總支出目前達到1420萬美元。

卡爾德隆說，除了修復山體滑坡外，幾乎所有的工程現在都已完工，而連續三個多雨的冬天很可能使山體滑坡更加嚴重。

他說：「我們已經迫不及待地準備好向公眾開放，但我們需要以最安全的方式完成這項工作。」

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