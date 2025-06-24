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太浩湖遊艇翻覆 再尋獲1罹難者 尚有1人未尋獲

編譯組╱綜合報導
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太浩湖遊船事故死亡人數增至七人，警方周一繼續搜尋最後一名失蹤者。示意圖。(本報檔案照)
太浩湖遊船事故死亡人數增至七人，警方周一繼續搜尋最後一名失蹤者。示意圖。(本報檔案照)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一艘27呎長的動力艇（powerboat）21日下午在太浩湖的狂風暴雨中傾覆，目前已確認七人死亡，一人失蹤。這是該地區近期發生的死亡人數最多的翻船事故。

根據艾爾度拉多縣警長辦公室周一（23日）上午發布的最新消息，當局在周日晚些時候找到了其中一名失蹤者的遺體。

來自艾爾度拉多縣、瓦修縣（Washoe County）和聖荷昆縣（San Joaquin County）警長辦公室的潛水小組周一繼續搜尋第八名，也是最後一名失蹤乘客。

有兩人倖存下來，因體溫過低和其他傷勢住院治療。

這艘 Chris-Craft Launch 27遊艇於事發當天下午3時左右在位於湖西南岸的D.L. Bliss州立公園附近沉沒。 該船載有10人，當時一場急風暴雨席捲而來，掀起8呎高的巨浪，陣風超過35哩/小時。 船隻很快被淹沒，沉入深水區。

警長辦公室說：「在發出適當通知之前，不會公布這次可怕事件中死者的身分。」

在周日上午暫停救援行動之前，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）在12個小時內搜索了390平方哩的範圍。

舊金山海岸防衛隊分區搜救任務協調員亨頓(David Herndon)說：「暫停搜索始終是一個艱難的決定，我們向翻船事件中的遇難者家屬和親人表示慰問，並為他們祈禱。」

周六的暴風雨來得毫無徵兆，在太浩湖的遊艇碼頭和海岸線造成了廣泛的破壞，即使是經驗豐富的船員也對此措手不及。

威廉士（Chris Williams）是Tahoe Sports公司的派對船運營商。他說，他的船員們在將客戶安全送回岸邊的同時，還與 「太浩湖上從未見過的 」巨浪搏鬥。 該公司有兩艘船脫離了繫泊處被衝上岸，不過威廉士說，這兩艘船都可以挽救。

在其他地方，船隻被撞毀或沉沒，特別是在Camp Richardson碼頭附近，至少有兩艘船被淹沒，還有幾艘船被衝到Grove Beach Bar & Grill外。

環保人員則努力控制洩漏的石油並減輕潛在的影響。

太浩湖居民謝爾頓（Chad Shelton）告訴紀事報，他對一艘Chris-Craft Launch 27動力挺竟然在Rooster Rock附近沉沒了感到非常驚訝，這是一個一般不出租的高性能船型，那個地點是落差很大的深水區。

湖面上的船民們講述了驚險的逃生經歷。 一個家庭在放棄了將船靠岸的嘗試後勉強上了岸，而一群慶祝單身派對的婦女則用 「可怕 」來形容這場磨難。

長期居住在這裡的居民說，那些觀察天空的人是可以看得到跡象的，他們還警告說，山區天氣可能會瞬息萬變。

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