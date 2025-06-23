高利率+買氣疲軟 金山房價降溫 郊區舊公寓議價空間大

房價不再只漲不跌，專家解析舊金山新趨勢。（記者李怡╱攝影）

矽谷和舊金山灣區 這幾年的房價 ，讓不少買房族又愛又怕，一方面高不可攀，一方面又擔心錯過行情。但最近，專業房地產人士指出，這片全美最競爭的市場，確實開始「降溫」，只是變化背後還有更多內容。

根據Zillow最新數據，聖塔克拉拉縣的平均房價從去年11月的約172萬美元，微跌到今年5月的169萬美元，雖然只降了約2%，但這股趨勢已經透露出一個訊息：高利率 和買氣疲軟，終於讓房價回頭喘口氣。

但值得注意的是，跌的不一定是核心區。房產顧問林盡波接受本報訪問時指出，舊金山市中心和幾個主要交通樞紐附近，反而因為治安漸漸改善、AI公司進駐，吸引部分年輕買家重回市中心。「Nob Hill、Union Square 一帶，最近不少屋主開始調高開價，買氣比前兩年疫情最冷的時候回溫不少。」

另一方面，灣區郊區和通勤城鎮的老公寓，則受遠距工作影響最大。一位在矽谷從業20年的房產仲介說：「以前是買不到，現在掛牌量增加，議價空間也大。」

影響這波變化最大的，還是利率。美國聯準會去年大幅升息，現在房貸利率仍在6%以上，對不少首購族壓力不小，許多人選擇先觀望，或者轉租房，導致一些中低價位物件成交速度明顯放慢。

多位地產分析師都提到，如果利率今年底有機會小幅下降，可能會帶來新一波買氣，但想回到疫情前那種瘋狂搶房的盛況，已經不太可能了。

對於想在舊金山買房或投資的人，林盡波給的建議很實在：「中心區域如果預算夠，可以關注有改造計畫的街區，房價撐得住；若是想要撿便宜，就多看郊區舊公寓，買家現在有談價空間，不急著出手反而比較划算。」

他說，總結一句話：房價熱潮不再是唯一故事。買家開始有機會挑選、比較，對想落腳灣區的華人家庭來說，也許是喘口氣、慢慢挑的好時機。