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太浩湖遊船翻覆6死 華人家庭取消行程

記者王子涵／舊金山報導
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一艘遊船在太浩湖D.L. Bliss州立公園附近傾覆，釀成至少六人死亡，數十艘船隻受損。(取自美國海岸防衛隊網站）
一艘遊船在太浩湖D.L. Bliss州立公園附近傾覆，釀成至少六人死亡，數十艘船隻受損。(取自美國海岸防衛隊網站）

北加太浩湖（Lake Tahoe）在上周六遭遇罕見雷暴襲擊，短短數十分鐘內天氣劇變，掀起巨浪。一艘遊船在D.L. Bliss州立公園附近傾覆，釀成至少六人死亡，數十艘船隻受損，成為今夏最嚴重的戶外災難之一。

美國海岸防衛隊周日宣布，中止對兩名失蹤者的搜救行動，並表示已動用船隻與飛機搜尋已超過390平方哩、累計12小時。

舊金山華人林女士一家本計畫在下周三出發前往太浩湖遊玩，聽到突如其來的悲劇，全家決定取消行程。

「主要還是出於安全考慮，考慮到孩子。」林女士說，「本想著舊金山連著幾周有霧，天氣陰冷陰冷的，沒有夏天的樣子，趁著孩子暑假，去太浩湖玩，沒想到發生這樣的事。」

林女士表示，這讓她想起前幾年在中國甘肅發生的戶外悲劇。21名參與越野跑的選手在參賽時，突遭極端天氣，氣溫驟降伴隨大風，身體失溫喪命。

林女士說：「時刻敬畏大自然。」

林女士的先生表示，因為自己暈船，所以之前在太浩湖遊玩時，以滑雪、爬山、露營為主，從未想過租船去湖中央。「我印象中盛夏的時候，湖里的船隻非常多，非常擠的。」他說，「出事的船隻是較大型的商用船，而不是小型的租賃船，或許是船主的過於自信，並沒有跟隨眾人及時避險導致。」

他最後提醒，暑假期間許多灣區家庭都帶著孩子出去遊玩，「出門在外一定注意人身安全。」

舊金山 灣區 華人

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