我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

金山20多歲年輕人口流失 靠近甲骨文球場的SoMa區逆向激增

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去十年舊金山20多歲年輕人口不斷減少，但靠近甲骨文球場的SoMa區卻逆向激增。(取自舊金山縣市府官方臉書)
過去十年舊金山20多歲年輕人口不斷減少，但靠近甲骨文球場的SoMa區卻逆向激增。(取自舊金山縣市府官方臉書)

資料顯示，儘管整個舊金山過去十年的20多歲年輕人口比率正在減少，這是疫情引發人口外移趨勢的一部分，但是，SoMa區情況卻正好相反、逆向激增。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據2013-2023年美國人口普查的社區調查數據，2013年約有16%舊金山居民、年齡在22-29歲之間。2023年，此一比率減少至約13%。不過，在SoMa地區，此一年輕居民人口發展趨勢卻幾乎相反，2013年，SoMa當地社區約有14%居民在22-29歲之間；2023年，此一比率上升至約20%，成為舊金山20多歲年輕人口數量明顯增多的地區。

數據指出，例如Potrero Hill等地區的20多歲人口數量，也有所增加。不過，由於人口統計誤差、導致情況越來越複雜，這些人口數量變化可能由於統計錯誤而非實際變化。

另一方面，即便是一些相對時髦的街區，例如米慎區(Mission)與列治文內區(Inner Richmond)，也出現統計學意義上的年輕人口明顯減少。

根據城市定義，SoMa區或稱為南市場區(South of Market)，位在市場街(Market Street)下方自第三街(3rd Street)至第十一街(11th Street)，東南邊與Townsend Street連接。這個地區擁有多棟高樓層住宅大樓，其中許多設有健身房與屋頂平台等設施，在過去20年裡，社區與周邊地區新增數萬間住房單位，使其成為舊金山市大部分新開發計畫的所在地。

不過，在後疫情時代，SoMa地區仍困難重重，企業紛紛撤出辦公大樓、建築業蕭條，人流急速下降。除此之外，社區除了奢華公寓與時尚餐廳，也有例如第六街(Sixth Street)的擾人街區。

然而，對房地產經紀人來說，SoMa區的人口結構，並不令人驚訝。房產經紀人克勞夫(Allison Crawford)認為，該地區一直吸引年輕人口族群搬入，因為交通方便、可便利地前往高速公路，或開往半島的科技業工作地點；同時可步行到雜貨店、酒吧與餐廳等。

與其他鄰近高速公路的社區相較，SoMa區更時尚，也較少以家庭為導向的居住環境。但是，這並不代表SoMa區會成為如同濱海區那樣年輕人聚集地點，當地居民表示，靠近甲骨文球場的SoMa區，除了賽季之外，其實相當安靜，更適合通勤者與一般工作者。

舊金山 疫情 人口普查

上一則

東灣科技公司Epikso歧視美國勞工 遭罰7萬元

下一則

高利率+買氣疲軟 金山房價降溫 郊區舊公寓議價空間大

延伸閱讀

舊金山縣警局高層因涉嫌肇事逃逸被捕

舊金山縣警局高層因涉嫌肇事逃逸被捕
舊金山縣警局長高層因涉嫌肇事逃逸被捕

舊金山縣警局長高層因涉嫌肇事逃逸被捕
蒙面人、無牌車屢闖南加社區抓人 市長下令查驗ICE真身

蒙面人、無牌車屢闖南加社區抓人 市長下令查驗ICE真身
今年首波熱浪周末襲美 最高溫90℉ 甚至逾100℉

今年首波熱浪周末襲美 最高溫90℉ 甚至逾100℉
長者遇襲案激增 社區領袖籲受害者求援

長者遇襲案激增 社區領袖籲受害者求援

熱門新聞

呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
洛斯蓋圖是波洛格魯專注的幾個富裕飛地之一。（谷歌地圖）

放棄航太業高薪 矽谷男靠「遺物銷售」賺大錢

2025-06-16 02:00

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況