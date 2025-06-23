金山20多歲年輕人口流失 靠近甲骨文球場的SoMa區逆向激增

過去十年舊金山20多歲年輕人口不斷減少，但靠近甲骨文球場的SoMa區卻逆向激增。(取自舊金山縣市府官方臉書)

資料顯示，儘管整個舊金山 過去十年的20多歲年輕人口比率正在減少，這是疫情 引發人口外移趨勢的一部分，但是，SoMa區情況卻正好相反、逆向激增。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據2013-2023年美國人口普查 的社區調查數據，2013年約有16%舊金山居民、年齡在22-29歲之間。2023年，此一比率減少至約13%。不過，在SoMa地區，此一年輕居民人口發展趨勢卻幾乎相反，2013年，SoMa當地社區約有14%居民在22-29歲之間；2023年，此一比率上升至約20%，成為舊金山20多歲年輕人口數量明顯增多的地區。

數據指出，例如Potrero Hill等地區的20多歲人口數量，也有所增加。不過，由於人口統計誤差、導致情況越來越複雜，這些人口數量變化可能由於統計錯誤而非實際變化。

另一方面，即便是一些相對時髦的街區，例如米慎區(Mission)與列治文內區(Inner Richmond)，也出現統計學意義上的年輕人口明顯減少。

根據城市定義，SoMa區或稱為南市場區(South of Market)，位在市場街(Market Street)下方自第三街(3rd Street)至第十一街(11th Street)，東南邊與Townsend Street連接。這個地區擁有多棟高樓層住宅大樓，其中許多設有健身房與屋頂平台等設施，在過去20年裡，社區與周邊地區新增數萬間住房單位，使其成為舊金山市大部分新開發計畫的所在地。

不過，在後疫情時代，SoMa地區仍困難重重，企業紛紛撤出辦公大樓、建築業蕭條，人流急速下降。除此之外，社區除了奢華公寓與時尚餐廳，也有例如第六街(Sixth Street)的擾人街區。

然而，對房地產經紀人來說，SoMa區的人口結構，並不令人驚訝。房產經紀人克勞夫(Allison Crawford)認為，該地區一直吸引年輕人口族群搬入，因為交通方便、可便利地前往高速公路，或開往半島的科技業工作地點；同時可步行到雜貨店、酒吧與餐廳等。

與其他鄰近高速公路的社區相較，SoMa區更時尚，也較少以家庭為導向的居住環境。但是，這並不代表SoMa區會成為如同濱海區那樣年輕人聚集地點，當地居民表示，靠近甲骨文球場的SoMa區，除了賽季之外，其實相當安靜，更適合通勤者與一般工作者。