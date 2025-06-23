金山縣長辦公室主任周朝彪 涉嫌肇事逃逸被捕

舊金山縣警局高層周朝彪因涉嫌肇事逃逸被捕。（記者李怡╱攝影）

根據舊金山 警方22日消息，65歲的縣警長辦公室主任周朝彪（Richard Jue）上周六晚間在下班後捲入一起交通事故，卻沒有依規定留在現場處理，也沒有主動聯絡警方。事後，他還被指控向到場的執法人員提供了不實資訊，試圖掩蓋事發經過。

周朝彪隔天凌晨以7500美元的保釋金入獄，目前面臨兩項輕罪指控：一是肇事逃逸造成財產損失，二是對執法人員提供虛假訊息。警方強調，案件一經確認，會依法處理，不因其職務高階而有所包庇。

對於這起突如其來的醜聞，舊金山縣警局已經啟動內部刑事與行政調查，同時也將周朝彪暫時停職，並保留進一步懲處的可能。至於事故發生的時間、地點及是否有其他人受傷，官方至今仍未對外說明。舊金山警局被多家媒體詢問後也未做出回應，令外界更加好奇案情細節。

不少華人 社區領袖與民眾對此消息表示震驚，認為一名服務超過30年、資歷深厚的執法主管，如今因涉嫌違法而被捕，難免影響市民對警方誠信與執法公正的信任感。有市民擔憂，此案若處理不當，恐將進一步打擊警局近年來本就面臨的信任危機。

對於外界的質疑與擔心，警長宮本（Paul Miyamoto）在聲明中強調，縣警局對所有員工不論職務高低都採取同樣的道德與法律標準，「我們支持司法程序的完整與公正，也會確保任何人若被證實犯罪，都必須承擔應有的責任。」

有熟悉警局內情的人士指出，周朝彪向來在局內以紀律嚴謹著稱，長年負責協助警長辦公室處理人事、行政和政策推動，與多任警長都合作默契，也代表警局與市府、社區保持聯繫。因此這次事件不僅是個人醜聞，也可能牽動警局內部的人事穩定與士氣。

華裔 社區中，有社團領袖受訪時表示，希望警方與市府能透明公布調查進度與結果，讓民眾安心。並表示，「一個執法機構要讓市民信服，必須有勇氣面對問題、正視責任。」