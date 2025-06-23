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US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)
US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US News近日公布最新一輪各級學校排名，灣區多所大學與中小學表現出色，在全美乃至全球榜單中均占據前列位置。

在「全美最佳大學排行榜」中，史丹福大學表現突出，僅次於普林斯頓大學、麻省理工學院和哈佛大學，排名全美第4，加州第1。柏克萊加大(UC Berkeley)則排名全美第17，加州第4。位於灣區的天主教私立學校聖塔克拉拉大學也表現不俗，排名第63位，加州第11。

值得一提的是，在「全美最佳公立大學」榜單中，柏克萊加大僅次於洛杉磯加大（UCLA），位居全美第2。

不過，在US News隨後發布的「全球最佳大學排行榜」中，柏克萊加大的整體表現超越洛杉磯加大，排名全球第6，而洛杉磯加大則位列第13。該榜單中，哈佛大學超越普林斯頓，奪下全球第1的寶座。

記者調查發現，這一排名差異主要源自評比標準不同：「全美最佳大學排行榜」主要針對美國本地高中生，評分重點為本科教學質量、學術資源與校園體驗；而「全球最佳大學排行榜」則面向國際學生與學者，更重視學術研究成果、國際聲譽與學術影響力。

在專業領域方面，史丹福大學在「全美最佳電腦科學本科」榜單中名列第1，柏克萊加大則與卡內基美隆大學、麻省理工學院並列第2。在「全美最佳工程學本科（提供博士學位院校）」排名中，麻省理工學院居首，史丹福與柏克萊分居第2和第3。

除了大學層級，加州公立中小學在全美也有強勁表現。US News共調查全美超過2萬5000所公立高中，其中加州有1652所入榜。舊金山的洛威爾(Lowell）高中與聖荷西的林布魯克(Lynbrook）高中分別名列加州第7與第9，成功擠入前10名。

此外，佛利蒙的米慎（Mission San Jose）高中（第11名）、庫比蒂諾的蒙他維斯塔(Monta Vista)高中（第13名）、巴洛阿圖的甘恩(Henry M. Gunn)高中（第14名）、薩拉度加的Saratoga高中（第16名），以及聖拉蒙的Dougherty Valley高中（第19名）均位列加州前20名。

在國中排名方面，洛斯阿圖學區的Bullis Charter中學、聖荷西的Joaquin Miller中學、佛利蒙的William Hopkins初中，以及庫比蒂諾的John F. Kennedy中學皆名列加州前10。

小學方面，庫比蒂諾的William Faria小學勇奪加州第一。聖荷西的Murdock-Portal小學、紅木城的North Star Academy、聖塔克拉拉的Milliken小學、聖卡洛斯的White Oaks小學、薩拉度加的Argonaut小學，以及屋崙的Yu Ming Charter小學，則分別占據「加州最佳小學排行榜」前七名。

在US News發布的「全球最佳大學排行榜」中，柏克萊加大排名全球第六。(美聯社...
在US News發布的「全球最佳大學排行榜」中，柏克萊加大排名全球第六。(美聯社)

加州 柏克萊加大 洛杉磯加大

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