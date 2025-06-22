黃曉茵獲提名屋崙港務局委員

屋崙市長芭芭拉·李提名黃曉茵（中）出任屋崙港務局委員，將成為該委員會首位亞裔女性成員。（記者陳曉峰╱攝影）

屋崙 市長芭芭拉·李提名華裔 社區領袖黃曉茵（Alvina Wong）出任屋崙港務局委員；若市議會在26日會議通過，黃曉茵將成為港務局委員會歷來首位亞裔 女性成員。

黃曉茵曾擔任亞太環保網絡（APEN）競選與組織總監，精通粵語，擁有超過17年在環境正義、勞工權益、社區組織和政策倡導方面的經驗。

黃曉茵說，很多人談到她與環境正義相關的經歷，這是市長對環境正義和公共健康承諾中令人興奮的一部分。希望繼續推動這一進程。期待將社區參與建設和聯盟構建等經驗和技能帶到港口。在亞太環境網路期間，投入了無數時間深入基層，與居民交談，傾聽聲音。一次又一次聽到，人們想要一個清潔、健康、安全的環境，讓所有人能夠在此生活、工作、祈禱並繁榮發展。

「這就是我希望在屋崙港領導工作的核心，與他們已做出的貢獻和承諾融合，例如清潔港口計畫和零排放目標。我所取得的成就，包括談判各種社區利益協議、共同創建社區平台、為租戶、工人、藝術家、環境保護和清潔空氣宣導政策，將為深愛的家鄉屋崙港和城市帶來額外價值。」

屋崙市長幕僚長陳明霞（Miya Chen）說，黃曉茵是一位環境正義領袖，是致力於公平經濟發展的領袖，將成為該委員會首位亞裔女性成員。

美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，全力支持黃曉茵的任命，長期見證曉茵投入社區服務，是連接亞裔、勞工、環保與公共健康的重要橋樑。她是來自移民家庭的酷兒女性，瞭解邊緣社群的真實需求。她的經驗和價值觀，正是屋崙港未來發展所需要的。

屋崙華促會日前特別舉行記者會表達支持。華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，黃曉茵一生致力於環境正義，深知公共安全與環境保護密不可分，她帶來的經驗和熱情正是社區所需。

黃曉茵的提名需要市議會通過，市議會訂26日議決。屋崙市議員法夫（Carroll Fife）表示，黃曉茵服務社區很久，早已熟知。她是非裔社區應對環境污染影響方面的盟友。

阿拉米達縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，支持市長的任命。在自己任屋崙市議員和市議長期間，有機會與黃曉茵緊密合作。見證她在布魯克林灣項目中的工作成果。作為華埠領袖，她積極傾聽社區聲音，與社區合作，確保擬議項目帶來的交通擁堵等問題得到妥善解決。