我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

黃曉茵獲提名屋崙港務局委員

記者陳曉峰╱屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙市長芭芭拉·李提名黃曉茵（中）出任屋崙港務局委員，將成為該委員會首位亞裔女性成員。（記者陳曉峰╱攝影）
屋崙市長芭芭拉·李提名黃曉茵（中）出任屋崙港務局委員，將成為該委員會首位亞裔女性成員。（記者陳曉峰╱攝影）

屋崙市長芭芭拉·李提名華裔社區領袖黃曉茵（Alvina Wong）出任屋崙港務局委員；若市議會在26日會議通過，黃曉茵將成為港務局委員會歷來首位亞裔女性成員。

黃曉茵曾擔任亞太環保網絡（APEN）競選與組織總監，精通粵語，擁有超過17年在環境正義、勞工權益、社區組織和政策倡導方面的經驗。

黃曉茵說，很多人談到她與環境正義相關的經歷，這是市長對環境正義和公共健康承諾中令人興奮的一部分。希望繼續推動這一進程。期待將社區參與建設和聯盟構建等經驗和技能帶到港口。在亞太環境網路期間，投入了無數時間深入基層，與居民交談，傾聽聲音。一次又一次聽到，人們想要一個清潔、健康、安全的環境，讓所有人能夠在此生活、工作、祈禱並繁榮發展。

「這就是我希望在屋崙港領導工作的核心，與他們已做出的貢獻和承諾融合，例如清潔港口計畫和零排放目標。我所取得的成就，包括談判各種社區利益協議、共同創建社區平台、為租戶、工人、藝術家、環境保護和清潔空氣宣導政策，將為深愛的家鄉屋崙港和城市帶來額外價值。」

屋崙市長幕僚長陳明霞（Miya Chen）說，黃曉茵是一位環境正義領袖，是致力於公平經濟發展的領袖，將成為該委員會首位亞裔女性成員。

美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，全力支持黃曉茵的任命，長期見證曉茵投入社區服務，是連接亞裔、勞工、環保與公共健康的重要橋樑。她是來自移民家庭的酷兒女性，瞭解邊緣社群的真實需求。她的經驗和價值觀，正是屋崙港未來發展所需要的。

屋崙華促會日前特別舉行記者會表達支持。華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，黃曉茵一生致力於環境正義，深知公共安全與環境保護密不可分，她帶來的經驗和熱情正是社區所需。

黃曉茵的提名需要市議會通過，市議會訂26日議決。屋崙市議員法夫（Carroll Fife）表示，黃曉茵服務社區很久，早已熟知。她是非裔社區應對環境污染影響方面的盟友。

阿拉米達縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，支持市長的任命。在自己任屋崙市議員和市議長期間，有機會與黃曉茵緊密合作。見證她在布魯克林灣項目中的工作成果。作為華埠領袖，她積極傾聽社區聲音，與社區合作，確保擬議項目帶來的交通擁堵等問題得到妥善解決。

 

屋崙 亞裔 華裔

上一則

青少年修習AI X-Camp Academy專注電腦算法和AI教育 培育人才

延伸閱讀

仇恨犯罪再起 猶太老闆店被砸、塗鴉威脅

仇恨犯罪再起 猶太老闆店被砸、塗鴉威脅
道奇聲援移民社區受阻 球團稱擇期公布捐款100萬計畫

道奇聲援移民社區受阻 球團稱擇期公布捐款100萬計畫
可樂娜公園聯盟年度籌款 9/30戶外夜市登場

可樂娜公園聯盟年度籌款 9/30戶外夜市登場
屋崙首位非裔女市長 芭芭拉李見證種族歷史進程

屋崙首位非裔女市長 芭芭拉李見證種族歷史進程
屋崙不要國王華埠示威 亞裔代表領軍

屋崙不要國王華埠示威 亞裔代表領軍

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
歌志軒拉麵進駐Westfield。（記者龔玥/攝影）

拉麵凪vs.歌志軒 矽谷上演拉麵大戰

2025-06-15 02:18
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿程（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線