舊金山渡輪大樓法式咖啡館 6月底「被迫」關閉

舊金山著名地標渡輪大樓疫情以來經歷重大租戶更替，管理公司調整經營策略，活化空間及增加可及性。(取自渡輪大樓市場管理單位官網)

舊金山 紀事報報導，位於舊金山著名地標渡輪大樓內的一間人氣法式咖啡館，將於6月底結束營業。這是最新一起由該地管理單位「突如其來迫使租戶關閉」的事件。

來自舊金山知名烘焙品牌Le Marais Bakery 的「Grande Crêperie」法式可麗餅店，其業主阿斯卡索(Patric Ascaso)夫婦近日宣布，該店將於6月30日關閉。他們表示，這項決定「突如其來、毫無預警」，儘管他們曾多次嘗試與管理單位協商續租。

業主指出，管理公司Hudson Pacific Properties（從舊金山港務局承租渡輪大樓)在今年1月的電話會議中曾討論續約事宜，並口頭表示支持延長租期，但最終未提供書面協議。到了3月，渡輪大樓管理方正式通知他們三年租約將不再續簽。對於此事，渡輪大樓管理方未回應具體問題，但透過電郵聲明表示，Grande Crêperie的租約「自始即為短期性質」，並表示：「我們只是讓租約自然到期，並未續簽。」

渡輪大樓總經理康諾斯(Jane Connors)在聲明中指出：「我們目前的管理重點之一，是提升大樓在傍晚時段的可及性，我們將很快宣布一位新租戶進駐該空間，該租戶將延長營業時間，配合我們的營運方向。」

這起事件呼應了先前阿拉伯烘焙店Reem’s的結束營業，該店業主同樣指控是遭到突然驅逐。當時管理單位也表示，他們正致力於引進更多傍晚全方位餐飲選項。鄰近的Red Bay Coffee 咖啡店也曾關閉（但後來以行動咖啡車形式重新現身於建築外）。目前兩處空置店面將合併翻新，預計迎接尚未公布的新租戶。

Grande Crêperie於2022年進駐渡輪大樓，當時該地仍努力從疫情 中復甦。該店以提供酸種可麗餅、法式甜點和咖啡為主，平日以日間營業為主。業主表示，近期他們配合管理方要求，已延長三天營業至下午5點。此外，他們也在1月獲管理單位協助，申請啤酒與葡萄酒執照，還提出增加雞尾酒、擴充菜單與重新設計空間等建議。

阿斯卡索夫婦正尋找新地點讓Grande Crêperie重新營業。Le Marais Bakery在舊金山、米爾谷（Mill Valley）與馬林縣(Marin）共擁有五個據點。

自疫情以來，渡輪大樓歷經重大租戶更替，近期進駐的新商戶包括柬埔寨餐廳Lunette、刀具專賣店 Bernal Cutlery等。6月4日，漢堡連鎖品牌Gott′s Roadside更宣布在北側開設甜點櫃檯，該構想即來自於與管理方的討論，希望「活化」北側空間。

未來還有更多開幕計畫：米其林星級餐廳Sorrel將在前 Slanted Door位置開設餐廳與烘焙坊；舊金山名店 Nopa及頂級魚販Water2Table 也將共同打造一家新海鮮餐廳與市場。