我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

刺激住房建設 聖荷西批准逾千萬元建築稅費減免

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西批准超過 1000 萬美元的稅費減免，以刺激住房建設。（取自Pexels）
聖荷西批准超過 1000 萬美元的稅費減免，以刺激住房建設。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西（San Jose）市領導已批准為兩個新的住房項目減免超過1000

萬美元的建築稅費，該市將繼續利用激勵措施來應對阻礙發展的嚴峻經濟形勢。

受高利率和成本上升的影響，去年該市20個單元以上的市場價多戶住宅（multifamily）開發項目的新開工量為零，此後，市議會制定了一項新的激勵計畫，對2022年6月前提交完整申請的坐落在指定增長區內的首批1800個單元的項目，免收代建費和50%的建築稅。

Hanover Co.、SummerHill Homes 和The Pacific Cos.三間公司位於 Seely 大道的Coyote Creek Urban Village項目，和Federal Realty公司在Hatton街358號的擬議開發項目，是最新獲得財政優惠的項目。

雖然州政府要求聖荷西在2031年前計畫新建6萬2200個住房單位，但該市未能跟上步伐，去年頒發的許可證不到2700個，住房建設繼續呈現供不應求的趨勢。

在過去幾年中，聖荷西市的市場價多戶住宅開發項目平均只有一個新項目開工。

市議會於12月批准了多戶激勵項目。市政府官員承認，該計畫並非靈丹妙藥，而是讓更多人動工的工具，並指出市政府已收到數十個項目的計畫，但鑑於市場條件停滯不前。

該計畫的第一階段提供了50%的稅費減免，而第二階段將從2026年開始，為符合條件的項目中的多達8539個單位減免25%的稅費。

作為周二批准的激勵措施的一部分，Coyote Creek項目將減少600多萬美元，而Federal Realty的開發項目將節省近450萬美元。

Hanover Co. 公司位於N. Capitol大道905號的345個單元的開發項目是第一個利用該計畫的項目，為其節省了490 萬美元。由Urban Catalyst公司在W. San Carlos街498號開發的擁有278個單元的八層公寓樓Aquino也將節省407 萬美元的稅費。

Federal Realty的項目已醞釀數年之久，該公司打算在未來幾周內獲得建築許可證，並在夏季破土動工。

最初，該激勵計畫為今年年底前獲得建築許可的項目的前1500個單位提供50%的減免，但由於更多的開發商希望享受其優惠，市政官員上月投票決定將單位數量擴大至1800個。該計畫預計將建造1278個單元，其中64個單元被指定為經濟適用房。

聖荷西 投票 利率

上一則

生意撐不住了 核桃溪Nusantara風味餐廳關閉

下一則

舊金山渡輪大樓法式咖啡館 6月底「被迫」關閉

延伸閱讀

聖荷西增設5塊數位看板 可望帶進財源

聖荷西增設5塊數位看板 可望帶進財源
聖荷西通過新政策 禁遊民租露營車當住所

聖荷西通過新政策 禁遊民租露營車當住所
聖荷西爆發山火緊急疏散居民 幸已撲滅

聖荷西爆發山火緊急疏散居民 幸已撲滅
聖荷西墨西哥餐廳 被速食店取代

聖荷西墨西哥餐廳 被速食店取代
灣區野豬激增 屋主、公園、水利局頭痛 聖荷西撥款捕殺

灣區野豬激增 屋主、公園、水利局頭痛 聖荷西撥款捕殺

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
歌志軒拉麵進駐Westfield。（記者龔玥/攝影）

拉麵凪vs.歌志軒 矽谷上演拉麵大戰

2025-06-15 02:18
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿程（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來