刺激住房建設 聖荷西批准逾千萬元建築稅費減免

聖荷西批准超過 1000 萬美元的稅費減免，以刺激住房建設。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西 （San Jose）市領導已批准為兩個新的住房項目減免超過1000

萬美元的建築稅費，該市將繼續利用激勵措施來應對阻礙發展的嚴峻經濟形勢。

受高利率 和成本上升的影響，去年該市20個單元以上的市場價多戶住宅（multifamily）開發項目的新開工量為零，此後，市議會制定了一項新的激勵計畫，對2022年6月前提交完整申請的坐落在指定增長區內的首批1800個單元的項目，免收代建費和50%的建築稅。

Hanover Co.、SummerHill Homes 和The Pacific Cos.三間公司位於 Seely 大道的Coyote Creek Urban Village項目，和Federal Realty公司在Hatton街358號的擬議開發項目，是最新獲得財政優惠的項目。

雖然州政府要求聖荷西在2031年前計畫新建6萬2200個住房單位，但該市未能跟上步伐，去年頒發的許可證不到2700個，住房建設繼續呈現供不應求的趨勢。

在過去幾年中，聖荷西市的市場價多戶住宅開發項目平均只有一個新項目開工。

市議會於12月批准了多戶激勵項目。市政府官員承認，該計畫並非靈丹妙藥，而是讓更多人動工的工具，並指出市政府已收到數十個項目的計畫，但鑑於市場條件停滯不前。

該計畫的第一階段提供了50%的稅費減免，而第二階段將從2026年開始，為符合條件的項目中的多達8539個單位減免25%的稅費。

作為周二批准的激勵措施的一部分，Coyote Creek項目將減少600多萬美元，而Federal Realty的開發項目將節省近450萬美元。

Hanover Co. 公司位於N. Capitol大道905號的345個單元的開發項目是第一個利用該計畫的項目，為其節省了490 萬美元。由Urban Catalyst公司在W. San Carlos街498號開發的擁有278個單元的八層公寓樓Aquino也將節省407 萬美元的稅費。

Federal Realty的項目已醞釀數年之久，該公司打算在未來幾周內獲得建築許可證，並在夏季破土動工。

最初，該激勵計畫為今年年底前獲得建築許可的項目的前1500個單位提供50%的減免，但由於更多的開發商希望享受其優惠，市政官員上月投票 決定將單位數量擴大至1800個。該計畫預計將建造1278個單元，其中64個單元被指定為經濟適用房。