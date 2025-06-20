屋崙首位非裔女市長 芭芭拉李見證種族歷史進程

適逢六月節，屋崙市長芭芭拉李談奴隸制度對美國和屋崙的影響。（美聯社）

屋崙 市長芭芭拉李（Barbara Lee）的家族與美國種族歷史有深厚的關聯。她的娘家姓圖特（Tutt），是德州艾爾帕索（El Paso）知名非裔 世家。她的祖父在1865年美國奴隸制度被廢除後兩年出生，是德州第一位從事郵遞工作的非裔；父親是二戰期間種族隔離陸軍部隊的中校；母親則是第一批被獲准進入艾爾帕索公校就讀的學生。

芭芭拉李60年前和家人從德州搬到南加州 ，為了成為其高中有史以來首位啦啦隊隊員，她不得不向美國有色人種協進會（NAACP）求助。

芭芭拉李回憶往事時說：「發現非裔在加州同樣遭受歧視時，我大吃一驚，這才知道原來加州也存在同樣的系統和制度性種族主義問題。」

不過，當芭芭拉李搬到屋崙就讀米爾斯社區大學（Mills College）後，這種震驚轉變為「大解脫」。芭芭拉李是屋崙歷史進程活生生的見證，她的政治生涯從大學時期擔任黑豹黨（Black Panther Party）志工開始。

過去數年，屋崙經歷了嚴重的政治、經濟和社會困境。去年6月，屋崙美麗湖（Lake Merritt）舉辦的六月節（Juneteenth）慶祝活動爆發槍戰，造成14人受傷；隔天上午，前市長盛桃（Sheng Thao）住所遭聯邦調查局突擊搜索，成為頭條新聞。盛桃最終遭到選民罷免，被控犯有貪腐重罪。

芭芭拉李今年4月當選為屋崙史上首位非裔女市長，重振屋崙的重責大任如今落在她肩上。她說：「當你看到貧富差距和貧困率時，你會發現奴隸制度遺留的問題不只在南方，在屋崙和美國各地都存在。」

屋崙人口結構因為不斷上漲的住房成本發生極大變化。根據人口普查數據，屋崙的非裔人口比例已從1980年的47%大幅下降到現在的21%。

聖荷西信使報表示，六月節本身體現了美國勞動經濟與族裔之間的緊密關係，標誌著重建時代開始，塑造了一個嶄新的後奴隸制度（post-slavery）社會。

參與籌畫19日在屋崙加州博物館（Oakland Museum of California）舉行的六月節活動的道森（Miles Dotson）說：「在大量非裔人口突然離開美國南方、遷往工業化地區的社會情況下，許多新系統被建立，進而徹底改變了美國的面貌。」