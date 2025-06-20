灣區周末迎強風降溫 可能引發火災風險

周四下午灣區迎大風天氣，平均有每小時20哩到35哩的陣風。（Baron weather ）

氣象局19日發布信息指出，受太平洋西北上空高空低壓系統影響，舊金山灣區 從今天起至本周末將迎來一波典型的六月強風冷空氣。這股天氣型態不僅會帶來明顯降溫，更可能引發局部火災風險，對居民日常出行與安全都將產生影響。

根據預報，從19日下午開始，灣區多數地區將吹起來自西北方向的強勁海風，風速預計在每小時25至35哩（約40至55公里）之間。在多個風口地帶，例如Altamont Pass、San Bruno山口等局部區域，瞬間陣風甚至可能突破每小時40哩，局地極端時刻或達50哩以上。

這股冷空氣會一路向內陸推進，導致氣溫顯著下降。官方表示，到周五與周六，灣區內陸多地白天氣溫將比6月正常值低華氏10至15度（約攝氏5至8度）。連一向偏熱的中央谷地（Central Valley）部分地區，都可能很難突破華氏80度（約攝氏27度）。

氣象局預告，對於灣區家庭和上班族來說，這波天氣會帶來如，溫差變化大：白天有陽光，但海風吹來體感涼，尤其早晚降溫明顯，外出請記得帶外套，避免著涼。大風影響通勤與駕駛：風勢強勁，經過山口或空曠路段時要特別注意側風影響，開車請雙手握穩方向盤、減速慢行。

氣象局還表示，火災風險同步升高：由於春末雨水偏少，今年細草普遍乾枯得早，再加上近日空氣相對濕度僅有15%至25%，配合強風吹拂，山區及內陸多地火災隱患增加。

高風加乾草已讓北灣山區、東灣內陸、聖塔克拉拉丘陵以及蒙特瑞、聖比尼度陸列為潛在高風險區域。

太平洋煤電公司（PG&E）已經啟動緊急應變中心，若監測到條件達臨界值，不排除執行「公共安全停電（PSPS）」，以預防因電線走火引發山火 。

根據目前氣象局預測，這波強風與降溫情況將持續至21日左右，之後冷空氣逐步減弱、氣溫才有望回升。不過專家提醒，即使氣溫回暖，初夏的乾草與低濕度條件仍持續存在，居民仍需留意用火安全。