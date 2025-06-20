Waymo自駕計程車非法停車 乘客開門致自行車女騎士重傷

Waymo自駕計程車涉非法停車，乘客打開車門嚴重撞傷騎車人。此為示意圖，非文中所述的Waymo車輛。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，舊金山 一名女子在騎自行車時與一輛 Waymo 自駕 計程車（robotaxi）相撞，受了重傷。她起訴該公司，稱該公司的一輛車在自行車道旁的禁停區（no-stopping zone）內停車，一名乘客向她的車道打開車門。

2 月 16 日中午剛過，26 歲的漢克（Jenifer Hanke）正在市中心騎車準備返回自己的公寓，她在舊金山高等法院（San Francisco Superior Court）提起的訴訟稱，在她的右前方，一輛Waymo 自駕計程車停在了禁止停車、拖車的區域。突然，車上的四名乘客之一打開了左後車門，進入了自行車道。 與此同時，在漢克左側道路上的第二輛 Waymo 開始向右轉向路邊，進入自行車道，縮小了漢克可能的逃生空間。 漢克撞上了停下的自駕計程車的車門。

漢克說：「撞擊力將我推向左側的 Waymo，然後我摔在瀝青路面上。」 她迷迷糊糊地躺在地上，然後步履蹣跚地走到人行道上。

漢克是一名技術顧問和健身教練，車禍導致她腦部受傷，脊椎和軟組織受損。她說，自己已經失業好幾個月了，正在尋求未具體說明的損害賠償，以及醫療費用和誤工費賠償。

該訴訟於 6 月 6 日提交，目前正在法院進行審理。

Waymo 在其在線營銷材料中稱，其自駕計程車安全出口傳感器和警告系統可為離去的乘客提供 「明確的聲音和視覺警報，在他們下車時通知他們有騎自行車的人或其他道路使用者正在靠近」。

漢克說，車門撞到漢克的自駕計程車乘客在現場表示，其中一人打開車門進入自行車道之前沒有發出任何警報。 訴訟稱警報系統存在 「故障、未啟動或設計缺陷」。

漢克說，這群人說這是他們第一次乘坐 Waymo，顯得 「焦慮和困惑」，幾分鐘後就走開了，留下漢克在等救護車和警察。

她的訴訟指控 Waymo 「在利益驅動下做出決定，繼續將其車輛置於可能傷害騎車人的情況下，因為修改其系統或商業模式會降低效率和盈利能力」。

警方關於漢克撞車事故的報告指出，她撞上的自駕計程車車門受損，漢克撞上的第二輛 Waymo 的右側也受損。 接警警官的結論是，這起車禍是由一名乘客 「不安全地向車流打開車門」造成的，違反了加州交通法規。

訴訟稱，Waymo 拒絕向漢克或代表她的律師透露乘客的身份；漢克的律師目前也並未尋求將他們捲入訴訟，主張Waymo 應對所發生的一切負全責。