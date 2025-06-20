中谷大執法 華人、新移民陷恐慌 學生缺課率增22%

舊金山多個校區以接收移民家庭學生為主。（記者李怡╱攝影）

加州 農業重鎮中谷（ Central Valley ）近來移民 執法升溫，最新研究顯示，聯邦移民局年初針對克恩縣（Kern County）農場工人的突襲行動，導致當地學生出席率大幅下滑，凸顯移民家庭在高壓政策下的脆弱處境與不安情緒。

史丹福大學教育學教授迪伊（Thomas Dee）近日發表的研究報告指出，今年1月初發生的「回送行動」（Operation Return to Sender）後，克恩縣學區每日學生缺課率比過去兩年平均高出22%。許多家長因擔心遭遇執法人員臨檢，選擇讓孩子留在家中，連帶影響學習與心理狀態。

報告中，執法人員聲稱行動針對有犯罪紀錄者，但加州農場工人聯合會（United Farm Workers）指出，實際被捕者多數並無前科，甚至有持合法綠卡的居民，僅因無法當場出示證件遭拘留，最後以手機裡的綠卡照片才獲釋。

這樣的情況也讓舊金山 的許多家長感同身受。舊金山多個校區長期接收來自拉美、亞洲等地的新移民家庭，近年移民執法消息頻傳，不少華人家長私下表示，即使持合法身分，也擔心家中老一輩或剛來美的親友遇到類似突檢。

一名住在外日落區的華裔家長說道，「小孩本來就適應新學校不容易，還要擔心突襲，做家長的真的壓力很大。」

另一位在米慎區（Mission）孩子就讀公立學校的移民家長表示：「有時看到執法人員在校門附近巡邏，孩子回來都會問，是不是又有人被抓了。做父母的只能安撫，但心裡也沒底。」

對於是否針對移民家庭學生加強安全與心理支持，截至發稿前，舊金山聯合學區還尚未回應具體措施。舊金山多個華裔社區組織呼籲市府和學校儘快提出方案，減少家長與學生的疑慮，確保學童們不會因政策不確定性，而影響了正當的受教育權利。

面對突襲陰影，許多移民維權團體呼籲新一屆政府重新檢視強硬執法策略，強調農工是美國農業社會的基礎，不應成為政治博弈下的受害者。對於在美華人及亞裔移民家庭而言，這場風波也提醒社區關注移民政策變化對日常生活、子女教育與社區安定的長期影響。