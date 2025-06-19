聖荷西爆發山火緊急疏散居民 幸已撲滅

太平洋瓦電山火實時監控畫面中可見火場緊鄰市區。（取自Watch Duty實時監控畫面）

6月17日下午4時許，鄰近聖荷西 市區的Ranch Place與Cliff Drive一帶突發山火 ，火勢迅速蔓延至近百畝，距離市中心不到9哩，因鄰近人口密集住宅區，引發社區居民高度關注與恐慌。

根據山火即時監控平台Watch Duty資料，當日下午4時08分，聖荷西山麓監控攝影機拍攝到山區植被起火冒煙，火勢在短時間內迅速擴大。加州 消防局（Cal Fire）於4點16分接獲通報，將其列為二級火警，不到15分鐘後，即4點28分，火情升為三級，並正式命名為「Ranch Fire」。

隨著火勢擴大，下午5點半起，聖荷西市郵遞區號95132地區的部分居民接到緊急疏散令。至6點左右，山火已擴散至約100畝，更多居民被要求立即撤離。加州消防局表示，當晚7點起火勢初步受控，部分疏散命令得以解除。至晚間10時，官方宣布已有六成火勢獲得控制。隔日18日上午8點，加州消防局進一步宣布，Ranch Fire已完全撲滅。

有住在火場附近的居民表示，透過自家窗戶就能看到滾滾濃煙，強風助長火勢，令人不安。「當時糾結要不要收拾東西逃跑，但看到大批警車封路、兩架直升機來回作業，才稍微安心一些。」

根據《信使報》報導，鄰近的比爾蒙山高中（Piedmont Hills High School）臨時被設為居民疏散中心。聖荷西消防局隊長麥特樓（Mitch Matlow）指出，當日共有170名人員、2架直升機及數架空中灑水機參與救火行動。

目擊火情的徐先生表示，自己下班途中遠遠看到山間濃煙翻滾，心中震驚不已。「雖然灣區每年都會有山火，但多半集中在北灣或東灣地區。像這樣緊貼聖荷西市區的山火，我還是頭一次見。」他表示，17日整晚緊盯手機山火警報，直到18日清晨得知火勢全面撲滅，才終於放下心來。

由於當日南灣地區氣溫高、濕度低，火警事件頻傳。Ranch Fire撲滅不久後，當晚10點左右，距離市中心不到8哩的E Tasman Dr與Cisco Way附近再度傳出山火，所幸在聖荷西與密爾比達消防隊聯手之下，於18日凌晨成功撲滅。

截至記者截稿時，桑尼維爾市Baylands濕地、蒙洛公園Stanford Dish附近，以及東灣佛利蒙市Northport Loop一帶，仍有小規模山火持續撲滅中。