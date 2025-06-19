我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

聖荷西爆發山火緊急疏散居民 幸已撲滅

記者徐蓓蓓／聖荷西綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太平洋瓦電山火實時監控畫面中可見火場緊鄰市區。（取自Watch Duty實時監控畫面）
太平洋瓦電山火實時監控畫面中可見火場緊鄰市區。（取自Watch Duty實時監控畫面）

6月17日下午4時許，鄰近聖荷西市區的Ranch Place與Cliff Drive一帶突發山火，火勢迅速蔓延至近百畝，距離市中心不到9哩，因鄰近人口密集住宅區，引發社區居民高度關注與恐慌。

根據山火即時監控平台Watch Duty資料，當日下午4時08分，聖荷西山麓監控攝影機拍攝到山區植被起火冒煙，火勢在短時間內迅速擴大。加州消防局（Cal Fire）於4點16分接獲通報，將其列為二級火警，不到15分鐘後，即4點28分，火情升為三級，並正式命名為「Ranch Fire」。

隨著火勢擴大，下午5點半起，聖荷西市郵遞區號95132地區的部分居民接到緊急疏散令。至6點左右，山火已擴散至約100畝，更多居民被要求立即撤離。加州消防局表示，當晚7點起火勢初步受控，部分疏散命令得以解除。至晚間10時，官方宣布已有六成火勢獲得控制。隔日18日上午8點，加州消防局進一步宣布，Ranch Fire已完全撲滅。

有住在火場附近的居民表示，透過自家窗戶就能看到滾滾濃煙，強風助長火勢，令人不安。「當時糾結要不要收拾東西逃跑，但看到大批警車封路、兩架直升機來回作業，才稍微安心一些。」

根據《信使報》報導，鄰近的比爾蒙山高中（Piedmont Hills High School）臨時被設為居民疏散中心。聖荷西消防局隊長麥特樓（Mitch Matlow）指出，當日共有170名人員、2架直升機及數架空中灑水機參與救火行動。

目擊火情的徐先生表示，自己下班途中遠遠看到山間濃煙翻滾，心中震驚不已。「雖然灣區每年都會有山火，但多半集中在北灣或東灣地區。像這樣緊貼聖荷西市區的山火，我還是頭一次見。」他表示，17日整晚緊盯手機山火警報，直到18日清晨得知火勢全面撲滅，才終於放下心來。

由於當日南灣地區氣溫高、濕度低，火警事件頻傳。Ranch Fire撲滅不久後，當晚10點左右，距離市中心不到8哩的E Tasman Dr與Cisco Way附近再度傳出山火，所幸在聖荷西與密爾比達消防隊聯手之下，於18日凌晨成功撲滅。

截至記者截稿時，桑尼維爾市Baylands濕地、蒙洛公園Stanford Dish附近，以及東灣佛利蒙市Northport Loop一帶，仍有小規模山火持續撲滅中。

山火 聖荷西 加州

上一則

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

下一則

安樂居提三措施 預防長者失智症

延伸閱讀

聖荷西墨西哥餐廳 被速食店取代

聖荷西墨西哥餐廳 被速食店取代
聖縣慶祝家庭團聚日 表彰五個家庭

聖縣慶祝家庭團聚日 表彰五個家庭
灣區野豬激增 屋主、公園、水利局頭痛 聖荷西撥款捕殺

灣區野豬激增 屋主、公園、水利局頭痛 聖荷西撥款捕殺
聖荷西2學區推「雙語沉浸教學」教2語言 吸引新生跨區就讀

聖荷西2學區推「雙語沉浸教學」教2語言 吸引新生跨區就讀
聖荷西新太陽能廠啟用 「太陽能接入計畫」服務範圍擴大

聖荷西新太陽能廠啟用 「太陽能接入計畫」服務範圍擴大

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
歌志軒拉麵進駐Westfield。（記者龔玥/攝影）

拉麵凪vs.歌志軒 矽谷上演拉麵大戰

2025-06-15 02:18

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮