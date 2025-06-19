挑戰Waymo 亞馬遜東灣設自駕計程車工廠

亞馬遜在東灣海沃開設工廠生產其自駕計程車Zoox，目標是年產1萬輛。（美聯社）

為挑戰Waymo ，亞馬遜 在東灣開設一家專門用於生產其自駕計程車Zoox的大型工廠，目標是年產1萬輛自駕車 。

美聯社報導，亞馬遜18日宣布其位於東灣海沃（Hayward）、占地22萬平方呎的自駕計程車工廠正式落成，工廠面積相當於三個半足球場大，象徵亞馬遜進軍自駕車領域的行動進入另一階段。

五年前，亞馬遜開始關注自駕車市場，斥資12億美元收購自駕車新創公司Zoox，將它納為其自駕計程車品牌。Zoox計畫今年稍後首先在拉斯維斯推出自駕計程車服務，明年再擴展到舊金山。Zoox的競爭對手Waymo已於2023年開始在舊金山提供收費計程車服務，目前業務已擴展到洛杉磯和德州奧斯汀，最近更擴大到灣區其他城市。

美聯社指出，Zoox其實早在2023年就已進駐海沃這座原為巴士製造廠的工廠，逐步將其改造成一座高科技工廠。目前，Zoox每日僅生產一輛自駕車，但預計明年起產量可望大幅增加到每小時三輛。一旦工廠開始全速運轉、並分為兩個各8小時的工作班次，Zoox海沃工廠未來將有能力每年生產1萬輛自駕車。

Zoox執行長伊凡斯（Aicha Evans）表示，儘管Zoox自駕計程車是在美國組裝，但約一半的零件是從國外進口。

伊凡斯稱，儘管Zoox目前落後競爭對手Waymo許多，但他們相信，憑藉其自駕計程車外觀更像馬車而非汽車、且可容納更多乘客，將來應能吸引許多民眾使用。

除了持續在拉斯維加斯和舊金山進行測試工作，Zoox最近還與Resorts World飯店合作，為其顧客提供自駕計程車服務。

至於同樣試圖與Waymo競爭的特斯拉，目前不清楚執行長馬斯克（Elon Musk）何時才能兌現他長期以來的承諾：成為全球最大自駕計程車服務公司。比起2019年聲稱到2025年會擁有100萬輛自駕計程車，馬斯克的雄心已縮小許多，不過，他仍未放棄。

相較之下，Zoox計畫在中小型市場佈署500到1000輛自駕計程車，在大城市佈署約2000輛。伊凡斯表示，其海沃工廠生產的每輛計程車都將在道路上行駛約5年，約50萬哩。