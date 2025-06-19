聖荷西通過新政策 禁遊民租露營車當住所

聖荷西市議會批准了「vanlording」政策，禁止向遊民宣傳和出租露營車。（取自Pexels）

據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖荷西一項新政策旨在針對將露營車出租給遊民 的個人，該政策將擴大到懲罰在車內睡覺的人。

聖荷西市議會17日以9比1的投票 結果批准了「vanlording」政策，禁止向遊民宣傳和出租露營車，並禁止他們將露營車用作住所。8月以後，這些露營車將被禁止在城市街道和私人領地上停放和露宿。第二區議員坎波斯（Pamela Campos）投了唯一的反對票。

坎波斯擔心，警方會有很大的自由裁量權，在沒有業主參與的情況下簽發非法入侵罪（trespassing）傳票並逮捕住在車裡的人。但市政官員反駁，如果沒有這項政策，就不會有具體的車主執法政策。

坎波斯說，該市的兩個安全停車點不足以容納整個聖荷西的800名露營車居住者，這兩個安全停車場總共只能容納 128輛車。

坎波斯在會議上說：「我們在推進（政策）的過程中必須深思熟慮，既要支持企業和業主的需求，又要維護居民的公民自由。」坎波斯在會議上說：「在人們因移民問題而擔心離開家園的政治氣候下，我認為我們的做法必須具有敏感性，這一點非常重要。」

該政策緊隨該市的露營車拖走區（RV tow-away zones）計畫而來。聖荷西計畫選擇多達30個臨時拖走區和10個永久性地點來清理露營車，以便進行街道清掃和清理。計畫於今年實施。

副市長佛利（Pam Foley）表示，該政策的目的是減輕聖荷西物業和企業主的負擔，因為他們已經請求警方協助解決休旅車問題。

她在會議上說：「這很成問題，特別是如果業主已經張貼了『禁止擅入』（no trespassing）標誌，並像警察局長約瑟夫（Paul Joseph）所說的那樣，給予警方口頭授權。在警方採取行動之前，等待業主出來簽署書面文件......會給業主的財產帶來風險。」