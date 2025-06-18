投標金額超過預算上限 花園角整建延遲 擬改用更便宜建材

華埠深具歷史意義的花園角公園整建計畫，因投標金額超過預算千餘萬元而延遲。(本報檔案照)

舊金山華埠 深具歷史意義的花園角（Portsmouth Square）公園整建計畫，因工程投標金額超過預算上限而推遲半年，工程材料因關稅 漲價是主因。

舊金山紀事報(San Francisco)報導，華埠中心地帶這座歷史悠久的公園，備受期待的改造工程由於施工投標金額超出預算逾1100多萬美元，且預計建材關稅是一個主要因素，官員們表示，該項目將推遲六個月。

圖為舊金山華埠深具歷史意義的花園角。(谷歌地圖)

花園角是舊金山最古老的公園，其招標程序將重新開始，招標將於9月發出，而原定於9月開工。招標截止日期為10月下旬，現預計3月破土動工。「成本超支是由於全球關稅、持續的供應鏈挑戰以及普遍存在的建築成本上漲造成的，」休閒及公園管理局發言人阿帕頓（Tamara Aparton）說。

阿帕頓表示，市府工程師為這項翻修工程設定的預算上限為4300萬美元，而三個投標中最低的報價為5470萬美元。休閒及公園管理局將嘗試透過使用更便宜的建築材料和圍欄，並削減那些對體驗非關鍵性的設施來降低成本。這個占地1.3畝、人流量很大的公園，被稱為「華埠的起居間」（Chinatown′s living room）。

設計的基本要素將保持不變，包括一個新的兒童遊樂場和社區俱樂部、一面旋轉藝術牆以及棚架下的聚會空間。公園無需重新設計，否則可能會導致工程在已經延誤十年的基礎上再拖延數年。由於項目按計畫進行，獲得市和州債券資金的管道將不會受到影響。

「好消息是，該項目仍在按計畫進行，」阿帕頓說，「預計工程仍將於2026年3月，也就是農曆年剛過後開工，僅比原計畫晚了五個半月。」

目前尚待確定的是，拆除橫跨Kearny Street、連接廣場與希爾頓金融區酒店及其附屬中華文化中心的人行天橋，這將耗資400至500萬美元。這座被稱為「無處可去之橋」（the bridge to nowhere）的拆除是公園設計的一個重點，但拆除資金多年來一直存在爭議。橋樑拆除已包含在招標中，但市政府預計將由擁有該橋的希爾頓酒店報銷。